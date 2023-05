О перекрытии рассказали в пресс-службе мэрии. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В субботу, 20 мая, во Владивостоке, как и всей России, пройдет международная акция «Ночь музеев» (0+), в рамках которой учреждения будут открыты для посетителей в ночное время суток. В это время в городе ограничат движение для автомобилей на некоторых улицах, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Какие дороги перекроют из-за «Ночи музеев» во Владивостоке

Движение и парковку автомобилей ограничат 20 мая с 7 утра и до 2 ночи 21 мая. Во Владивостоке перекроют следующие участки дорог: на Светланской от пересечения улицы с Алеутской до пересечения с Посьетской.

Для удобства в городе организуют объезд по Алеутской, Океанскому проспекту, Светланской, Семеновской, Фонтанной.

Программа «Ночи музеев»: что посмотреть и куда сходить

Музейно-выставочный комплекс «Достояние», расположенный на Посьетской, 41А, представит публике культурную программу. Здесь, например можно будет посмотреть фильм «По залам Государственной Третьяковской галереи» или оценить коллекцию самоваров.

Ночь музеев в главном корпусе музея Арсеньева на Светланской, 20, пройдет основной пласт мероприятий. Среди них выступления творческих коллективов, экскурсия по фондохранилищу и, конечно, ночной тур по музею, в который входит рассказ о легендах древних государств и шаманских мифах. Дети и взрослые смогут погрузиться в волшебную атмосферу, побывав на «Сказках с молоком».

На уличной площадке с 19:00 до 22:00 выступят музыкальные коллективы: No Name Brass, Hehehe (Хи) и Sea Of Sun;

Запланированы экскурсии «Лабиринты китайской Миллионки» (12+), «Легенды улицы Алеутской» (12+). Погрузиться в историю будет интересно детям и взрослым. Стоимость билетов и полный график мероприятий доступны на сайте «Культурное Приморье».

Предварительно записаться или проконсультироваться можно по телефону +7 (4232) 241-11-73.

В музее города по адресу Петра Великого, 6, жителей и гостей приморской столицы ждут экскурсии, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Программа здесь пройдет 20 мая с 19 до 23 часов.

Визит-центр филиала «Владивостокская крепость» организует в рамках «Ночи музеев» экскурсии, в том числе автобусные и пешеходные, а также мероприятия для детей (с 19 до 23 часов). Филиал расположен там же, на Петра Великого, 6. Полная программа здесь.

Где проходила «Ночь музеев» в 2022 году

Напомним, что в прошлом году «Ночь музеев» провели с 21 по 22 мая. В рамках акции Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и музей-заповедник «Владивостокская крепость» посетили около 4000 человек, еще 200 осмотрели исторические места города. Во время мероприятия организовали детские программы, представили новинки для взрослых, пешеходные и автобусные прогулки, тематические экскурсии по музейным залам, программа составлялась для приморцев всех возрастов.

