Оглашены сроки важного этапа для школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной период сдачи ЕГЭ стартует во Владивостоке 26 мая, девятиклассникам же окунуться в экзаменационный этап придется раньше – проведение ОГЭ начнется 24 мая. Всего в этом году ЕГЭ сдают 2665 учеников одиннадцатого класса, а основной государственный экзамен – 5495 девятиклассников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Расписание основного периода сдачи ЕГЭ во Владивостоке

Экзаменационная пора начнется с географии, литературы, химии – 26 мая.

Русский язык – 29 мая;

Математика по базовому и профильному уровню – 1 июня;

История и физика – 5 июня;

Обществознание – 8 июня;

Китайский, испанский, немецкий, французский, биология и английский – 13 июня;

Раздел «говорение» по указанным языкам – 16 и 17 июня;

Информатика – 19 и 20 июня;

Расписание основного этапа сдачи ОГЭ во Владивостоке

История, физика, биология – 24 мая;

Обществознание, информатика, химия, география – 30 мая;

Иностранные языки – 2 и 3 июня;

Русский язык – 6 июня;

Математика – 9 июня;

информатика и ИКТ, география, литература, физика, – 14 июня;

Обществознание, химия, биология – 17 июня.

Периоды проведения ОГЭ и ЕГЭ

Напомним, есть три этапа сдачи экзаменов, о которых мы рассказывали в предыдущем материале: основной для выпускников (с 24 мая по 1 июля при проведении ОГЭ, с 26 мая по 1 июля для ЕГЭ), досрочный и дополнительный. Второй используют те, кто хочет снять с себя нагрузку, а также выпускники прошлых лет. Дополнительный период используется для пересдачи. Сроки – с 4 по 23 сентября для ОГЭ, с 6 по 19 сентября для ЕГЭ.

Традиционно приморцы хорошо себя показывают в сдаче английского языка (средний балл превышает 73), русского языка, обществознания. Последний предмет является самым популярным для выбора.

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