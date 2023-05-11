В Москве решили углубить Владивосток

Основная часть работ запланирована на Русском острове. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

ФГБУ «Росморпорт» за собственные деньги планирует углубить дно у восьми причалов в акватории столицы Приморья. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок, срок реализации составит 10 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сейчас ФГБУ ищет подрядчика на запрос котировок по выбору организации на право заключения договора, чтобы провести дноуглубительные работы. В техническом задании отмечается, что начальная цена в 18 миллионов рублей не подразумевает повышения.

Речь идет о причалах 1, 2 и 46 морского порта Владивосток, а также причалах 2, 3, 4, 5, 6 в акватории Русского острова. Работы, говорится в документе, обусловлены нуждой поддержать проектную глубину акваторий, чтобы обеспечить безопасность судов. Осадочный прибережный материал, отмирающая органика в море постоянно повышают уровень дна.

Напомним, в Приморье началась разработка проектов по дноуглублению, расчистке и спрямлению русел рек Борисовка, Павловка, Правая Антовка и других. Водоемы часто становятся причиной наводнений и паводков.

Подробнее: https://primamedia.ru/news/1501697

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.