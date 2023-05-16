«Привели 15 братков»: пасынки вдовы в Приморье отбирают ее бизнес из-за отношений с отцом

Кафе до/после. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Супруги Евгения и Дмитрий Луцук грезили создать в Дальнегорске такое место, где каждый мог найти для себя что-то по душе. Решили открыть кафе. В 2011 году мечта сбылась, вместо столовой, которая работала еще в 50-х годах, появился «Старый замок». В 2020-ом году от тяжелой болезни Дмитрий скончался, управление бизнесом легло на плечи жены.

Но продолжить вести семейный бизнес не дали сыновья мужчины от первого брака. Михаил и Виталий, рассказывает Евгения Луцук, подключили «помощников» и по сей день делают все возможное, чтобы заведение закрылось навсегда: портят фасад красками, бьют окна, умудрились построить стену внутри кафе, перегородив вход в туалет. Что будет дальше со «Старым замком» и как на это смотрят правоохранительные органы, узнал корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

ВЫГНАЛИ ВОН ПОСЛЕ ПОХОРОН

Чтобы разобраться в том, что же произошло, придется вернуться в самое начало истории. Кафе было оформлено на Дмитрия. Незадолго до смерти предприниматель успел переписать технику и транспорт (который поставлял продукцию в лечебные учреждения по госконтрактам) на супругу... А вот само заведение де-юре осталось без владельца – его в завещание внести мужчина не успел, хотя, по словам вдовы, очень этого хотел.

– После того, как Димы не стало, его сыновья (им по 43 и 38 лет) даже не помогли с похоронами. Своих детей у нас не было. В июле 2020 года Миша и Виталя официально стали наследниками. Они вместе со мной получили по одной третьей доли кафе. В августе пасынки предложили выкупить их доли. На мне остались долги мужа, он строил дом, взял кредиты. Я предлагала парням закрыть их, а затем решить, что делать с заведением. В ответ: «Вот так ты хочешь свое кафе».

КУХНЯ СО ВКУСОМ КРИМИНАЛА

По словам Евгении, ровно через два дня после этого диалога они заключили сделку с преступной группой. Старший брат Михаил оформил договор дарения на неизвестное лицо. Даже не на свою маму, ведь она, уверяет предпринимательница, вообще к этому не причастна.

– Есть у нас некий юрист Михаил А., который работает с преступными группами, на него и вышли дети Димы. Я считаю, это он идейный вдохновитель всего, что произошло. Пока меня не было 3 сентября, 15 «братков» перекрыли все входы и выходы в кафе, в это время сидели посетители. Я приехала, не понимала, что происходит. Парни перестали выходить на связь. Нам с сотрудниками пришлось через окна доставать еду, что мы подготовили для больницы и кое-как вывозить это на своих машинах. Оказалось, это было только начало.

Вот такой «сюрприз» ждал посетителей. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

27 сентября камеры видеонаблюдения запечатлели, как группа неизвестных притащила в кафе покрышки и шины. И все это на глазах у посетителей, которые продолжали ходить в «Старый замок», несмотря на странный случай. Но людям пришлось уйти: вандалы разлили по полу машинное масло, последовали угрозы о подрыве стены.

– Я писала заявление и не одно. Получала отказные материалы, посылали в суд. Я просила обратить внимание на то, что мне изрисовали стены, угрожали, испортили вывески, подавала иск о признании сделки пасынков недействительной. Последняя процедура очень долгая, «бандиты» притихли. Прошел год – я проиграла. Теперь и кредитор покойного мужа вступил в дело. У него претензии ко всем наследникам: сыновья получили деньги на свои счета около миллиона каждый, но долги никто из них не выплачивает. В общем, дело рассматривается до сих пор.

ПРИТИХЛИ НА ГОД, А ПОТОМ…

Летом 2022 года вновь начались баталии. К Евгении пришли некие Артем Т. и Кирилл А. По словам женщины, они заявили: мол, не отдадите заведение – заставим. Предложение о выкупе доли или бизнеса бандитов не устроило. И тут-то началось.

– Они вскрыли двери, замки, окна. За ночь выстроили стену. Отсекли наш коллектив от зала и туалета для посетителей. Оставили мне кухню и мой кабинет. Я писала заявления – все отказные. Пока в 2022 году мне не пришло письмо. В тексте меня уведомили, что Артема Т. не привлекут к ответственности, так как прошел срок исковой давности (все документы пострадавшая предоставила «КП»). Я еще раз писала заявления, получила опять отказы. В краевом УВД в службе внутренней политики меня выслушали, но после увольнения и понижения в должности тех, кто занимался моим делом, никаких действий не последовало.

НАШИ ДНИ

На сегодняшний день кафе не принимает посетителей уже как полгода (с 8 ноября 2022 года). Но кухня по-прежнему работает, еду доставляют в больницу. Все счета за коммунальные услуги оплачивает Евгения, а ее противникам якобы нет до этого дела.

Стоит отметить, по итогам 2021-2022 года кафе было признано в Дальнегорске образцовым. Коллектив участвовал в спонсорских мероприятиях, ярмарках и благотворительных акциях. Не раз «Старый замок» был награжден грамотами, как от главы города, так и от представителей различных организаций. Почему лучшее заведение Дальнегорска «умирает» от рук вандалов?

– Похоронить дело Димы – вот чего добиваются его сыновья. Никогда не работали и труд отца уничтожают. Он для них все: квартиру, машину. Вот такая благодарность. Они обозлились на нашу с ним любовь. Хотя, когда мы познакомились, он уже ушел от бывшей супруги. А мне теперь приходится по сей день ходить в суды с их юристом, который в открытую заявляет: «Отберем все до копейки». Один из его банды претендует на мой дом. Сказал – красивый, нравится. За что это все? Говорят, за любовь отца. «Он ее так любил, мы хотим за это отомстить». Вот так. Хотя он все отдал детям, вкладывался в их образование. А мы с ним сошлись на кусочке земли этого самого кафе, но они обозлились и не понимают.

По словам Евгении, по сей день полиция присылает отказные на любые ее заявления и не видит в действиях Артема Т. и Кирилла А. ничего противозаконного. Редакция «Комсомолки» направила запросы в правоохранительные органы.

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