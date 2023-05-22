«Виновата сама»: вторая версия конфликта о дележке наследства и «братках» в кафе Приморья

Кафе до/после. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Дальнегорское кафе «Старый замок» не видит посетителей уже полгода, а увидит ли вообще – неизвестно. Ранее печальную историю этого заведения редакции рассказала его владелица Евгения Л. Между женщиной и наследниками – сыновьями умершего Дмитрия Л., за которого она вышла замуж и открыла с ним бизнес, произошел конфликт по разделу имущества. О перипетиях мы писали в прошлом материале: вдова заверила, что кафе забирают против ее воли. У Михаила и Виталия, пасынков женщины, есть своя версия, почему жители города лишились любимого места. «Комсомольской правде – Владивосток» удалось пообщаться со второй стороной конфликта. Зачем пасынки передали часть помещения своему знакомому, сколько уже длится война за наследство и закончится ли она вообще?

КОНФЛИКТ НАЧАЛСЯ ЗАДОЛГО ДО СМЕРТИ ОТЦА?

Для начала напомним, кафе работало с 2011 года. Собственником помещения являлся Дмитрий, а Евгения занималась управленческой деятельностью: вместе им удалось добиться статуса образцового заведения. Сыновья признали, что участия в деятельности кафе не принимали, так как у каждого из них была своя работа в других организациях. После смерти отца парни по закону вступили в наследство. Как развивались события далее по версии Евгении, «Комсомолка» рассказывала ранее, пришло время выслушать и вторую сторону конфликта.

Михаил рассказывает, отношения с мачехой сложно назвать искренними и хорошими. Всегда, по его словам, была какая-то нота недоверия, чувствовалось, что женщина настроена против них.

– Это переросло в чувство, как будто от нас хотят избавиться, как «кукушка» избавляется от чужих птенцов. Возможно, это связано с тем, что у нее уже есть свой родной сын. Несмотря на это, мы частенько приезжали в гости на семейные ужины и поддерживали с отцом тесные отношения. Он был особенно рад, когда я приезжал с внуками, любил брать их на руки и говорить: «Моя кровь, мое продолжение». Мы читали в публикациях СМИ, что Евгения сказала, мол у нас ни работы, ни семьи. Виталий не женат, да. Но официально трудоустроен и работает в крупной компании во Владивостоке. Я, в свою очередь, являюсь полноценным семейным человеком, воспитываем с супругой двоих мальчишек. С трудоустройством и у меня проблем нет, работаю в финансовой сфере (название организации сын покойного пожелал не называть).

Сыновья проводили время вместе с отцом. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В организации похорон, как мы ранее писали, дети Дмитрия деньгами, по словам Евгении, не помогали. Михаил уверяет, отец при жизни говорил, что у него есть финансовые накопления, и их будет достаточно, чтобы покрыть все расходы. По его словам, мужчина и его брат предлагали Евгении свою помощь, в ответ она отмолчалась и не взяла с них ни копейки, а затем подала иск. Он был оформлен с целью признать сделку о передачу кафе недействительной. В него вошли все расходы, в том числе и на поминальный обед по рыночной цене, а не закупочной, который прошел в «Старом замке», где Виктория (невестка Евгении) является директором.

– Я считаю, это было сделано намеренно, чтобы увеличить сумму иска, пусть и немного. Мы, конечно, этот долг признали полностью сразу в первой же судебной инстанции и сейчас выплачиваем через федеральных судебных приставов, поскольку иной возможности у нас возместить не было.

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВЫЙТИ НА МИРОВУЮ?

Судьбу «Старого замка» и остального наследства, уверяют братья, сначала хотели решить, мирным путем. Пытались договориться, предлагали различные варианты, на что в итоге получили очень жесткий ответ. У отца якобы были огромные долги, которые ей еще выплачивать, и поэтому все наследство братья должны передать Евгении.

– Отец мне лично при ней сказал, что все долги он погасил. Это было еще за год до его смерти. При последней нашей встрече Евгения на листе формата А4 написала, какое количество долгов существует у нашего папы, не предоставив документального их подтверждение. Позже мы выяснили, что они были искусственные. Тут я понял, что договорится с этой женщиной невозможно и принял решение написать дарственную. Подтолкнул к этому меня еще и тот факт, что мачеха без согласия других законных собственников, то есть меня и брата Виталия, осуществляла там предпринимательскую деятельность, получала финансовые доходы, а за коммунальные платежи по помещению и за потраченную электроэнергию обязала платить нас, выставив очередной иск.

Семья забирала малыша из роддома. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Дарственную Евгения постаралась признать недействительной. Дальнегорский суд, а затем и краевой в начале приняли ее сторону, но Девятый кассационный, рассмотрев более детально и полностью вникнув в суть спора, встал на сторону наследников. На новое рассмотрение дело направили в суд апелляционной инстанции. Там решение Дальнегорского суда отменили и отказали в иске. Конечно же, владелица кафе не собиралась сдаваться, начались очередные разбирательства, но даже в Верховном суде женщине дважды отказали. Дарение признали абсолютно законным.

– Новый собственник Артем Т., которому сейчас принадлежать две третьих помещения, к нам претензий не имеет. Что он собирается делать на территории «Старого замка» – его личное дело. Но знаем точно, что договорится с Евгенией ему будет трудно, так как она продолжает считать себя единственным собственником помещения. Мачеха постоянно подает различные жалобы на законного собственника Артема Т. И это продолжается уже три года.

На фото Дмитрий Л. с любовью сморит на внука. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

НОВЫЕ ДЕТАЛИ В ДЕЛЕЖКЕ НАСЛЕДСТВА

Долги отца, из-за которых женщина якобы не могла выкупить кафе сразу – вымышленные, уверяет Михаил и ссылается на материалы суда. Мол, «родилась» расписка, в которой умерший занял у своего же предприятия «Дальмегастрой» 700 000 рублей. Братья заподозрили, что здесь что-то не так. Попросили проверить подпись отца на подлинность, экспертиза показала – это подделка. По данному факту возбудили уголовное дело по статье за мошенничество – создание искусственных долгов с целью завладения чужим имуществом. Пока обвиняемых нет, но ведутся следственные мероприятия.

– Но это была не единственная расписка, по аналогии с первой «родилась» и вторая уже на сумму 1 203 000 рублей в которой кредитором являлся Андрей Ш. – родной сын Евгении. От финансовых претензий по этой расписке они в итоге отказались, видимо и на ней была поддельная подпись. По этому факту тоже ведется проверка. Также сейчас идут судебные разбирательства по еще одним долгам, в которых кредитором опять же вступает Андрей Ш. Он утверждает, что в 2019 году выкупил задолженности моего отца у банка. Но в этой истории не понятен тот факт, что при жизни папы, Андрей претензий к возврату долга не имел, они появились у него только спустя три года, уже не к моему отцу, а к нам.

«СТАРЫЙ ЗАМОК» – ВСЕ?

Евгения ранее рассказывала «Комсомолке», что ее пасынки обозлились на их с Дмитрием любовь. Михаил и Виталий эту версию считают притянутой за уши, аргументируя это тем, что если была бы любовь – то после папиной смерти всего вот этого не произошло бы. Да и в личной жизни, уверяет пасынок, у женщины все хорошо.

– Ее отношение к нам стало еще хуже, наследством она категорически делится не захотела. <...> Суды вначале верили женщине безоговорочно, принимали ее сторону, нас она буквально засыпала исками. Если бы не помощь юриста Михаила А., которого она называет едва ли не бандитом, то наверняка она бы добилась всего, чего хотела. Специалист провел качественную работу и смог для нас создать достойную юридическую защиту. На сегодня Евгения Л. не успокоилась и продолжает писать иски, жалобы, и не только, идти с нами на мировую категорически не желает.

Будет ли счастливый конец у этой истории – покажет время. Эта ситуация лишь в очередной раз доказывает, что семейные суды – самые долгие, трудные и запутанные. У каждого своя правда, которую он будет отстаивать до конца.

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