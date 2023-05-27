На Русском острове каякеры устроили гонки и открыли сезон-2023

Фото: Вадим ПОПОВ

Открытие каякерского сезона-2023 состоялось в субботу, 27 мая, на острове Русский Владивостока. Спортсмены начали подтягиваться к месту старта – территория яхт-клуба «Новик» – ближе к 9 часам утра. После регистрации – регата вокруг острова Елены, протяженность пути составила 5,5 километра. Фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на значимом для любителей морских видов спорта мероприятии.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Кроме самой регаты, во время которой спортсменов сопровождал катер, следивший за безопасностью людей, в программе были спортивные конкурсы и плов, правда, за небольшую стоимость.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Управлять каяком – дело непростое, поэтому немногие идут в этот вид спорта. И, тем не менее, в бухте Новик на острове собралось 59 человек, в том числе и были и дети. В основном предпочитали плыть по одиночке, и из 48 каяков всего девять было двухместных и один трехместный.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Не обошлось и без забавных случаев. И все же – справились все. Лучший результат (а это надо было, напомним, обойти полностью остров Елены) показал Евгений Сердцев – 33 минуты 55 секунд! Он был лучшим и в общем зачете, и в мужском.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Регата закончилась, все перевели дух и начались конкурсы. Например, перетягивание каната в крайне любопытной форме – с помощью двух каяков. Многие приняли участие в конкурсе в «эскимос» – участникам нужно было сделать максимальное количество переворотов в каяке за минуту.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

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