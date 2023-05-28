Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

Толчки зафиксировали в 200 километрах от села Мильково. Фото: КФ ФИЦ ЕГС РАН.

Ученые на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, которое произошло вблизи полуострова. Информация об этом появилась на сайте Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По данным специалистов, подземные толчки произошли в 200 километрах от села Мильково. Очаг находился на глубине в 67 километров. Землетрясение ощутили жители Петропавловска-Камчатского в микрорайонах Кирпичики, Горизонт, поселка Завойко, у некоторых же было слабо ощутимое покачивание. О разрушениях не сообщалось.

Напомним, что в начале апреля на Камчатке произошло мощное землетрясение, из-за которого пошли трещины по фасадам домов и попадали полки в магазинах. Корреспондент «Комсомолки» общался с местными жителями, которые подробно рассказали о том дне.

Не стоит забывать и о другом природном катаклизме – извержении вулкана Шивелуч. Учены зафиксировали новый выброс пепла и присвоили исполину оранжевый код авиационной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шестибалльное землетрясение произошло на Камчатке

Подземные толчки ощутили жители трех муниципалитетов (подробнее)

«Довольно серьезно и опасно»: сейсмологи – о землетрясениях на Камчатке

Научный сотрудник Тихоокеанского государственного университета рассказал, стоит ли Камчатке ждать более мощных подземных толчков (подробнее)

Почти 700 землетрясений за месяц. Нормально ли, что Камчатку так часто «трясет» и при чем здесь вулканы

Дальневосточные сейсмологи прогнозируют новые извержения вулкана Шивелуча (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.