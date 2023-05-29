Zuma Nova. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Больше полугода прошло, как паназиатский ресторан Zuma сгорел дотла. События декабря 2022 года не сломили владельцев – как известно, обновленное заведение откроется в неожиданном месте. Уже 1 июня распахнет свои двери ресторан на Партизанском проспекте во Владивостоке – а «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет и покажет в онлайн-трансляции, какие артефакты сохранились от старого здания, что такое Zuma Nova и чего ждать.

До сих пор даже экстерьер, не то что «внутрянка» нового ресторана были окутаны ореолом азиатской загадочности. Паззл полностью соберут 1 июня. Очевидно, ждут аншлаг, все столики забронированы – поэтому мы предоставим эксклюзивную возможность и проведем виртуальную экскурсию по обновленному ресторану.

В эфире – беседы с бренд-шефом Егором Анисимовым, теплые воспоминания о старом ресторане (напомним, здание по адресу Фонтанная,2, полностью восстановят в течение пары лет), обзор меню и многое другое.

Смотрите онлайн-трансляцию на любой удобной площадке: YouTube, VK, Telegram. Напомним, обновленную Zuma Nova переосмыслили с помощью LPTV DESIGN: сохранили значимые артефакты и добавили новое.

Все необходимые ссылки скоро появятся в материале, а также в наших социальных сетях.

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