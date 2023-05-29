Праздничные концерты пройдут на набережной Спортивной гавани и на острове Русский. Фото: Мария АНАНОВА

Осталось всего несколько дней до праздника, который ждут юные жители всей России, в том числе и Владивостока. Полную программу Дня защиты детей привели в пресс-службе мэрии приморской столицы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Программа Дня защиты детей во Владивостоке 1 июня 2023 года

Первые мероприятия запланированы на 1 июня. В 11:00 на набережной Спортивной гавани дети и их родители могут посетить гала-концерт «Надежда. Вдохновение. Талант», а перед ним поучаствовать в зарядке.

На концерте выступят детские творческие коллективы Приморья, музыкальный театра «Овации», победители краевого конкурса «Надежда, Вдохновение, Талант». Детей также ждут различные фотозоны, локальные площадки, мастер-классы, конкурсы, музыкальные постановки.

Также в 11:00 начнется праздничная программа и на острове Русский в районе улицы Зеленая, 3. Для малышей подготовят концерт, конкурсы, игры и различные угощения.

Вечером 1 июня в 16:00 можно посетить набережную на Татарской, где гостей ждут шоу мыльных пузырей, встреча с русалочкой и веселые танцы.

Послепраздничные мероприятия на День защиты детей

Праздник продолжится и в другие дни. 3 и 4 июня на набережной Спортивной гавани состоится еще один концерт, которое продлится с 11:00 до 18:00. Ребята смогут посетить мероприятие «Детский фестиваль творческих профессий». Гостей также ждет театральная программа, «Детский маркет», «Уроки добра» от зоомаркета, праздник красок Холи и многое другое.

В субботу, 3 июня, пройдут и другие события. В сквере Суханова запланирован арт-фестиваль «Владивосток – город у моря», который начнется в 11:00 и продлится до 14:00. В этот же день в 10:00 на острове Русский в бухте Новик ребят ждет мероприятие «Солнце, спорт и дружба – то, что детям нужно».

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