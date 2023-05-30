«Пункт назначения»: бревна с лесовоза влетели в легковушку на трассе в Приморье

Легковушку придавило бревнами. Фото: Прокуратура Приморья.

В пресс-службе прокуратуры Партизанска рассказали о том, что сотрудники контролируют расследование аварии, в которой бревна с лесовоза влетели в легковушку на трассе в Приморье. В машине в этот момент находилось четыре человека. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось 30 мая в 17:20 на автомобильной дороге в районе переулка Северный в селе Углекаменск. За рулем КамАЗа был 49-летний мужчина, который и допустил опрокидывание прицепа с тяжелыми бревнами. Опасный груз на скорости влетел в Mazda Demio, двигавшуюся позади. В этот момент в машине находились водитель и три пассажира. О состоянии экипажа пока нет информации, но судя по всему, без травм не обошлось. На кадрах заметно, что легковой автомобиль сильно пострадал – разбита вся передняя часть кузова.

На место серьезной аварии выехали правоохранительные органы, медики и сотрудники прокуратуры. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки груза водителем.

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