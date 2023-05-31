Превысил опасную отметку: на севере Камчатки подтопило село

Причиной паводков стало таяние снега. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 31 мая на реке Парень в районе одноименного села в Пенжинском районе сложная паводковая ситуация. Из-за высокой температуры воздуха и притока талых вод наблюдается подъем уровня воды. Местных жителей пришлось эвакуировать, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, из села Парень в Манилы с помощью вертолета МИ-8 эвакуировали 21 человека, среди них семь детей. В подтапливаемом населенном пункте работают специалисты ГУ МЧС, спасатели пожарно-спасательной части села Каменского КГКУ «ЦОД» и представители краевой власти.

Сельчан эвакуировали на вертолете МИ-8. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На данный момент подтоплены лишь три двора, но чтобы избежать ухудшения ситуации в селе сделали защитные насыпи.

Пока что подтоплены три двора. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

– Активное таяние снега на севере Камчатского края привело к резкому осложнению паводковой ситуации. Уровень воды реки Парень превысил опасную отметку, начался перелив через дамбу. Жителей благополучно доставили в село Манилы, сейчас они находятся в пункте временного размещения, который развернули на базе интерната для детей. Люди обеспечены едой, питьевой водой и всем необходимым, – прокомментировали губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Среди жителей есть и семь детей. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели МЧС предупреждают жителей полуострова, что в период с 1 по 5 июня возможен подъем уровня воды на реках Пенжина и Оклан в районе села Оклан, Энычаваям – село Таловка, Апука – село Ачайваям.

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