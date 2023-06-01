До встречи в Zuma: «КП» покажет, как восстал из пепла известнейший паназиатский ресторан Владивостока

Zuma Nova. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Ресторан Zuma, который сгорел во Владивостоке в ночь с 6 на 7 декабря, это явно не про место, а про людей и дух заведения. События зимы не сломили владельцев – как известно, обновленное заведение откроется в неожиданном месте. Уже 1 июня официально распахнет свои двери ресторан на Партизанском проспекте во Владивостоке, а «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет и покажет в онлайн-трансляции, кто она такая, восставшая из пепла, обновленная Zuma.

Вечер ожидается грандиозный, забронированы все столики – поэтому мы предоставим эксклюзивную возможность и проведем виртуальную экскурсию по обновленному ресторану.

В эфире – интервью с Марией Иноземцевой, операционным директором, беседы с бренд-шефом Егором Анисимовым, теплые воспоминания о прежнем ресторане (напомним, здание по адресу: Фонтанная, 2, полностью восстановят в течение пары лет), обзор меню и многое другое.

Смотрите онлайн-трансляцию на любой удобной площадке: YouTube, VK, Telegram. Напомним, обновленную Zuma Nova переосмыслили с помощью LPTV DESIGN: сохранили значимые артефакты и добавили новое.

Следите за нами в соцсетях. Начало 1 июня в 19:00.

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