«У нее все было хорошо, но стоило родителям уехать на море…»: школьница получила ранение в голову из пневмата в Приморье

Беда случилась 30 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Славянка произошло несчастье, отличница и красавица Маша (имя ребенка изменено) из восьмого класса получила ранение в голову из пневмата, пока ее родителей не было дома. Родителей Машеньки описывают исключительно порядочными людьми, а девочку творческой и доброй натурой. Директор школы в Хасанском районе, где учится пострадавшая, рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» о состоянии девочки.

РОДИТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО ДОМА

Трагический инцидент случился 30 мая. Директор рассказала, когда мама и папа уехали прогуляться к морю, их 15-летняя дочь осталась дома одна, где было оружие. В какой-то момент произошел выстрел. Вернувшиеся домой родители обнаружили дома раненую от пневматической винтовки девочку и экстренном порядке обратились за помощью к медикам. Маша чудом осталась жива.

– Пациента доставили в Хасанскую центральную районную больницу с ранением в области височной части. Врачи оперативно провели операцию, состояние ребенка оценивают как крайне тяжелое – сообщили в минздраве Приморья.

ВРАЧИ НЕ СДАЮТСЯ

По словам директора Ольги Пешковой, медики борются за жизнь девочки по сей день. Маше сделали трепанацию черепа, ей предстоит длительный период реабилитации. Как он пройдет – прогнозировать сложно, но сердце ребенка бьется.

– Машенька одна из лучших учениц школы. Отличница, очень чувственная натура. Я знаю про все эти новости про буллинг (оскорбления), но это не про нашу школу, класс любит Машу. И учителя тоже, она нам доверяет, читает стихи собственного сочинения. Если подросток делится творчеством, то, думаю, и о переживаниях бы молчать не стал.

СЕМЬЯ ДЕВОЧКИ

Ольга Пешкова рассказала, что преподавателей уже опросила полиция, в том числе спрашивали и о родных Маши, но ничего плохого, уверяет женщина, о них сказать нельзя.

– Отец уважаемый человек – капитан, мама занимается любимым делом – ногтевым сервисом. Она требовательная в плане учебы, но Маша всегда получает пятерки и четверки, и этот год закончила с отличием, идет на красный аттестат. К тому же, она единственный ребенок в семье. Не знаю, почему такое могло случиться.

Руководство школы надеется, что их ученица поправится, несмотря на тяжелые травмы. Если родителям потребуется помощь в обеспечении лекарствами, редакция готова опубликовать реквизиты для сборов на лечение девочки.

Что именно случилось, предстоит выяснить следователям. Редакция желает ребенку выздоровления.

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