В Приморском крае продолжается реконструкция трассы А-370

Строительство моста вблизи села Кипарисово в Надеждинском районе. Пресс-служба Росавтодор.

Ежедневно все собранные через систему «Платон» средства перечисляются в полном объеме в федеральный дорожный фонд, который за время работы госсистемы «Платон» пополнился более чем на 220 миллиардов рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

В том числе за счет средств, поступающих от госсистемы «Платон», продолжается реконструкция участка км 687 – км 703 трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Сейчас идет активная работа по строительству мостового сооружения через железнодорожные пути вблизи села Кипарисово в Надеждинском районе. Дорожники приступили к устройству опор на правой половине путепровода через железнодорожные пути трассы А-370 «Уссури». Активными темпами ведутся работы на правой половине мостового перехода через железнодорожные пути, где специалисты выполняют демонтаж существующего искусственного сооружения и тут же возводят новое. За год мостовики завершили демонтаж балок пролетного строения и уже приступили к работам по возведению пяти опор. В настоящее время скважины одной из них забетонированы, идет подготовка к бурению скважин другой.

Одним из мостов, отремонтированных ранее на средства «Платона», стал мост через реку Черниговка. Переправа на 567-м километре федеральной трассы Хабаровск — Владивосток в Черниговском районе имеет 85 метров в длину и 13 метров в ширину. Были смонтированы крайние и промежуточные опоры моста, обновили барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, водоотвод и гидроизоляцию.

Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений госсистема «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост «прозрачности» рынка грузоперевозок. Цифровая инфраструктур, используема для этого, – это не только 500 рамок и 122 специальных автомобилей контроля, данные бортовых устройств и маршрутных карт. ИТ-инфраструктура «Платона» – это центр управления и мониторинга, центр обработки данных, два завода по выпуску бортовых устройств, центр контроля нарушений.

Всего в «Платоне» 790 тысячи российских и иностранных грузоперевозчиков зарегистрировали более 1,7 млн грузовиков. Приморский край занимает первое место по количеству зарегистрированных в системе большегрузов в рамках ДФО, рассказала руководитель Дальневосточного филиала оператора «Платона» – «РТ-Инвест Транспортные Системы» Марина Дашевская. По ее словам, в целом на Дальневосточный федеральный округ приходится почти 65 тысяч грузовиков.

– В пятерке лидеров по округу - Приморский край (14 тыс. транспортных средств), Амурская область (9 тыс.), Хабаровский край (9 тыс.), Республика Саха – Якутия (8,7 тыс.) и Забайкальский край (6 тыс.), – пояснила Марина Дашевская.

Собираемая «Платоном» статистика об автомобильных грузоперевозках делает рынок прозрачным, сокращая число «серых» перевозчиков. Именно с целью поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды, весной прошлого года был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России», составляемый на основе данных госсистемы «Платон». Инициатором создания рейтинга является Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса России. В этом году за счет расширения критериев отбора в него попало большее количество компаний разного размера. Одним из лауреатов рейтинга в этом году стала компания ITECO.

– Стать «Надежным перевозчиком России» для нас большая честь и ещё одно подтверждение качества работы, которую ежедневно выполняет команда ITECO – настоящие профессионалы отрасли грузоперевозок! Хочу добавить, что слово «надежный» в названии рейтинга имеет для нашей компании особое значение: эксперты нашей компании на протяжении последних лет вносили свой вклад в обеление отрасли, в том числе участвовали в разработке законопроектов — делали все возможное, чтобы грузоперевозки в России стали ещё более прозрачными и удобными для грузовладельцев, – отметил генеральный директор ООО «ИТЕКО Россия» Дмитрий Калашников.

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