«Живем вместе, решаем вместе»: что рассказал губернатор Приморья об итогах работы

Губернатор представил Заксобранию доклад о работе. Фото: Правительство Приморского края

В краевом «Белом доме» 31 мая не хватало свободных мест – глава Приморья выступил с ежегодным отчетом. Выступление было как всегда содержательным, однако в этот раз внимание было уделено и успехам за последние четыре года. Гордиться есть чем: губернатор как по полочкам прошелся по развивающимся сферам региона, наиболее всего тревожащих приморцев, и отчитался по каждой.

Деловое Приморье

Лейтмотивом выступления был тезис, что наш край – край успешных и предприимчивых людей. Забегая вперед по хронологии отчета, отметим, Приморье не первый год лидирует по количеству самозанятых, а малый бизнес формирует треть региональной экономики.

– Каждый четвертый работает на себя в нашем крае. На 8% выросло число самозанятых, всего их 340 000 человек. Мы организовали поддержку предпринимателей, предоставили налоговые льготы, всевозможные субсидии. 85 грантов выдано на конкурсной основе. Четвертый год проводим конкурс «Приморский старт»: 30 победителей получили гранты. Среди проектов, которые поддержали: «Адам» – человекоподобный робот для образовательных целей, голосовой ввод от компании Tomorrow, которая покоряет международные рынки. Создателям индивидуальных колясок «Русский Карбон» предоставим дополнительную поддержку: 50 миллионов рублей на выход в серийное производство, – заявил Олег Кожемяко.

Экономические показатели региона растут вопреки (и в какой–то степени благодаря) санкциям. Деньги, заявил глава Приморья, которые прежде уходили из страны, теперь остаются здесь. Валовой региональный продукт вырос до полутора триллионов рублей, что больше прошлогоднего показателя на 200 миллиардов. В край инвестируют более 200 тысяч резидентов ТОР и СПВ.

– У нас 21 место в рейтинге России по государственно–частному партнерству. Заключили восемь новых инвестиционных соглашений на восемь миллиардов рублей.

Край поддержали первые лица

Изменения были бы невозможны без федеральной поддержки. Так, первой главой доклада стали нацпроекты. Их в крае реализуется 48. В прошлом году на это было направлено более 28 миллиардов рублей.

Например, только за минувший год благоустроено 103 общественные территории, а за 4 года – 536. С 2018 по 2022 годы выполнен капитальный ремонт 28 объектов культуры. По нацпроекту «Демография» построены 10 садов с нуля (всего – 14) и созданы 1647 новых рабочих мест. 39 организаций Приморья получили современное оборудование. С 2019 года на меры социальной поддержки ежегодно рассчитывают более 34 тысяч семей с детьми.

За материальную и административную помощь федерального аппарата губернатор поблагодарил президента РФ Владимира Путина и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Локомотив в повороте на Восток

Во взаимодействии с федеральным центром, отметил губернатор, Приморье выполнило намеченные Москвой задачи. Речь идет, конечно, о курсе на Восток, объявленном президентом. Регион в этом плане является плацдармом в восточном направлении. Власти, в свою очередь, договариваются о сотрудничестве со странами Азии: строятся и модернизируются пограничные переходы, возводятся транснациональные сухие порты.

Во внешней торговле страны Азиатско–Тихоокеанского региона занимают аж 90% во всем обороте Приморского края. Доля Китая, например, составила 7,5 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 46,1%. Южная Корея в общем торговом обороте заняла 2,55 миллиарда рублей (на 10,5% больше в сравнении с предыдущим годом).

Сотрудничество. Фото: Правительство Приморского края

– Одно из актуальных направлений для губернатора, правительства, да всех жителей Приморского края – это развитие культуры, обучения, взаимодействия с азиатскими странами, в частности, Китаем. КНР была и остается наиболее важным стратегическим партнером для Дальнего Востока и России. В условиях санкций, не постесняюсь оценки, Приморье – важнейший «мост» в развитии международного сотрудничества вообще. Статистика первого квартала текущего года говорит о том, что и прошлогодние цифры будут превышены. Диверсифицируется экспорт из края в КНР, импорт товаров. Наши предприниматели осуществляют в том числе операции, платят налоги, таможенные пошлины – это наш общий вклад в экономику региона и страны, – подчеркнул Алексей Старичков, глава агентства международного сотрудничества Приморского края.

В приоритете – совместная работа

Международное сотрудничество – конечно, хорошо. Но что со сферами, которые волнуют приморцев ежедневно? Начнем с благоустройства. Главу доклада губернатор посвятил территориальным общественным самоуправлениям (ТОС). На старте в 2022 году приморцы создали 74 объединения, на текущий момент их число – 135.

– Только диалог с населением позволяет двигаться вперед. Мы выделяем до одного миллиона рублей на один объект. В сумме благоустроили за четыре года с помощью ТОСов и нацпроектов более 4000 общественных пространств и дворов.

Это стало возможно только благодаря совместным усилиям: к благоустройству подключаются урбанисты, общественники, предприниматели. В 2022 году, например, проектно-производственная компания Concrete Jungle разработала концепцию территории на Окатовой. Это первая площадка, как рассказал редакции Феликс Машков, глава агентства, реконструированная по новой программе «1000 дворов Дальнего Востока» от Минвостокразвития. Здесь появился сквер с прогулочными дорожками, игровыми площадками и зоной воркаута.

Больше 4000 дворов и общественных пространств привели в порядок в Приморье за четыре года. Фото: Правительство Приморского края

– Инициативная группа жителей, включая ТОС, может смело обратиться в компанию за проектированием и реализацией каких–то идей. Но отмечу, в этом деле важно быть организованным заказчиком и понимать, как управлять проектом, – дополнил Феликс Евгеньевич.

Отметил глава региона также сферы образования, ЖКХ, строительства.

– В 2022 году введено более 1 миллиона квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за весь постсоветский период. 47 тысяч семей в Приморье решили вопросы с недвижимостью. Только за год более 9 миллиардов рублей общими усилиями вложили в обустройство инфраструктуры у жилых комплексов. Квартирами обеспечили 3190 приморцев, проживающих в аварийных домах, – сказал Олег Николаевич.

Темпы строительства в крае с каждым годом увеличиваются. Фото: Правительство Приморского края

Так, за 2022 год на развитие качества образования направили 34 миллиарда рублей. Приморский край поднялся с 72-го на 25 место в рейтинге Рособрнадзора. Проведены капитальные ремонты в 37 школах.

Предметно

По итогам 2022 года доходы краевой казны составили 228,7 миллиарда рулей – почти на 29 миллиардов больше предыдущего года. Приморские парламентарии, заслушав отчет, его единогласно приняли.

– Мы все преследуем одну общую задачу улучшения качества жизни людей через экономику, инфраструктуру, социальную сферу. Приморцы должны быть уверены в сегодняшнем и завтрашнем дне, и это приоритет нашего государства – забота о каждом человеке, – заключил Олег Николаевич.

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