Ушел на передовую с мечтой и верой: родные погибшего сержанта из Владивостока гордятся подвигом Кирилла Конева

Кирилл Сергеевич Конев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В конце мая Орден Мужества, которым посмертно наградили сержанта, погибшего 19 октября 2022 года в Херсонской области, нашел родных Кирилла Конева – маму Ольгу Николаевну и сестру Анну Сергеевну. Родные рассказали «Комсомольской правде – Владивосток», что гордятся своим мужчиной, названным в честь прадеда, также воевавший против фашистов, и верят, что победа за нами.

Кирилл – младший ребенок в семье, у них с Анной разница в два года. Росли брат с сестрой в лихих 90-х, когда все выживали, как могли. Многие шли по кривой криминальной дорожке, но для мужчины из семьи Коневых это был неприемлемый вариант, поэтому Кирилл ушел служить по контракту, не дожидаясь призыва.

– В то время армия жила на голом энтузиазме, и многие увольнялись, ища себя на гражданке, – вспоминает Анна. – Кирилл тоже ушел, но потом очень хотел вернуться, только уже возраст не позволял. Так и осталось в мечтах.

С началом специальной военной операции, когда стало возможным записаться в качестве добровольца, Кирилл не раздумывал. Веря, что правда и победа за нами, отправился на передовую от той же части, в которой и служил еще молодым – 83-ей отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Уссурийске в составе ВДВ России.

– Мы им гордимся. Как и нашим прадедом, в честь которого назван брат – Кирилл Михайлович Шмелев погиб в 11 октября 1943 года в Полтавской области Украинской ССР, защищая людей от фашизма, – делится наша собеседница. – Сейчас парни, глядя, как обычные мужики бьются за Родину, меняют героев «Марвел» на воинов России. Мы верим, что победа будет за нами!

Напомни, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Конева 11 марта. Согласно документу, награда вручена за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Орден Мужества передал родным 29 мая заместитель главы администрации Владивостока Евгений Бавин.

Награду вручили матери и сестре Кирилла. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

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