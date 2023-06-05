Диагностика со 100% гарантией

Главное достоинство компании – полное сопровождение пациента на всех этапах исследований. Фото: предоставлено «Клиника Эксперт».

Федеральная сеть медицинских центров ГК «Эксперт» – одна из крупнейших медицинских организаций в России, которая успешно объединила лучшие диагностические и многофункциональные медицинские центры. Один из них более 10 лет работает в столице Приморского края – «Клиника Эксперт» во Владивостоке. Здесь вам выполнят МРТ и КТ диагностику на самых современных томографах экспертного класса ведущих мировых производителей, таких как «Philips».

Главное достоинство компании – полное сопровождение пациента на всех этапах исследований. «Мы хотим, чтобы наши клиенты знали, они всегда могут на нас рассчитывать» – таков девиз работы коллектива. Здесь оказывают большой качественных спектр исследований детям от рождения и взрослым любой возрастной категории, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту. За годы работы специалисты «Клиника Эксперт» выполнили свыше 270-ти тысяч МРТ и более 3–х тысяч КТ-исследований, которые, кстати, внедрили всего год назад.

Мы работаем ежедневно с 7 до 23 часов. Наши специалисты ждут вас.

Владивосток

ул. Некрасовская, 36Б тел. +7 (423) 262-05-10

ул. Пограничная, 15В тел. + 7 (423)262-05-25

vld.mrtexpert.ru

На правах рекламы. ООО «МРТ – Эксперт Приморье». LjN8JuHTU

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