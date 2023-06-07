Социально ориентированный бюджет

На заседании рассмотрели больше 40 важных для края вопросов. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

В среду, 31 мая, завершилось майская сессия Законодательного собрания Приморского края. Парламентарии рассмотрели 42 вопроса, заслушали отчет губернатора об итогах деятельности правительства края в 2022 году, приняли несколько социально важных законов.

Стивидоры увеличивают краевой бюджет

Изменения в главном финансовом документе региона – приоритет в повестке заседания. В результате корректировок доходы и расходы края выросли в одинаковом объеме – на 4,8 миллиарда рублей. Прибыль выросла за счет стивидорных компаний, это вызвано увеличением грузооборота. По 800 и 785 миллионов рублей соответственно регион получит за счет налога по упрощенной системе налогообложения, сборов за использование акваторий с ценными морскими ресурсами. Еще 200 миллионов в казну – с налога на имущество.

Как отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, значительная часть этих средств будет направлена на развитие здравоохранения и социальную поддержку приморцев. Например, 45 миллионов пойдут на новые выплаты медикам, которые оказывают пациентам помощь сверх того, что входит в программу обязательного страхования. 70 миллионов рублей направят на покупку жилья детям участников СВО.

Александр Ролик. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

– В результате внесения поправок доходная часть краевого бюджета на 2023 год превысила 190 миллиардов рублей, расходная – 202 миллиарда рублей, – заключил глава комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Галуст Ахоян. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Многодетным могут дать федеральные земли

Продолжая разбирать вопросы социальной сферы, депутаты обсудили закон о предоставлении бесплатных участков многодетным семьям. Реализация КЗ часто сталкивалась с дефицитом земли в муниципальной или краевой собственности. Теперь его дополнили новой статьей, которая устанавливает возможность передачи многодетным семьям земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

Как было отмечено на заседании краевого парламента, поправки могут сократить время в очередях на получение земли. Перечень подходящих участков составит краевое министерство имущественных и земельных отношений.

Поездки с комфортом

Вмешательства давно требовала и сфера услуг такси. С проблемами в этом плане сталкивался любой – в регионе приняли краевой закон «О такси».

Как отметил депутат Алексей Козицкий, инициатива призвана привести региональные законы в соответствие с федеральными, однако у «приморской версии» есть своя специфика. Теперь водители не смогут предоставлять услуги, если у них есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Это мера направлена на повышение безопасности и качества работы таксомоторных фирм.

Алексей Козицкий. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Разрешения на перевозки будут выдаваться профильным министерством. Его смогут получить коммерческие компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Продолжительность действия права на предоставление услуг такси, согласно проекту закона, составит 5 лет.

Нововведение также призвано скорректировать стоимость поездок. Перевозчики обязаны будут размещать информацию на своем сайте в интернете не позднее чем за три рабочих дня до начала применения тарифов. Если у компании нет сайта, информацию следует дублировать на сайте регионального правительства и в салоне автомобиля.

Кадровые обновления

Еще одним важным направлением повестки стали управленческие изменения в одном из главных региональных надзорных ведомств – Контрольно–счетной палате Приморского края. Возглавлять КСП теперь будет Дмитрий Виноградов, кандидатуру которого представил губернатор Олег Кожемяко. Председатель КСП родился в 1972 году, общий трудовой стаж превысил 27 лет, а должности в государственном аппарате Дмитрий Александрович занимает более 10 лет. Ранее он возглавлял Агентство по использованию и сохранению имущества Приморского края. Депутаты кандидатуру поддержали единогласно.

Дмитрий Виноградов. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

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