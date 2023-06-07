В Приморье выявили 110 литров контрафактного алкоголя

Полиция проводит проверку в разных регионах страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В стране продолжает расти количество пострадавших из-за отравления сидром. В министерстве промышленности приморского края редакции «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали удалось ли найти на прилавках местных магазинов эту отраву.

Сотрудники полиции провели работу В Удмуртии, Мордовии, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенских областях. Редакция выяснила, что в Приморский край ядовитый напиток добраться не успел, к тому же 6 июня задержали предпринимателя, подозреваемого в производстве смертельного напитка. Однако, полицейские только за прошлую неделю изъяли свыше 110 литров контрафактного алкоголя и 20 литров пива.

– Также министерством на постоянной основе 1-2 раза в неделю проводятся мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами в рамках профилактических мер нарушений обязательных требований, – добавили в ведомстве.

Напомним, гремучую смесь, от которой погибли 30 человек в разных регионах страны, продавали под видом пивного напитка. А по факту он вообще был слабоалкогольным коктейлем с ядом. Производитель, который работал всего полтора года, заполнил своей продукцией рынки множества городов. Выбирал магазины помельче, где не будут строго смотреть документы.

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