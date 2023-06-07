«Отнесся с отцовским пониманием»: Лукашенко помиловал осужденную по делу об экстремизме Софию Сапегу

София Сапега. Фото: социальные сети

Дело Софии Сапеги, уроженки Приморья, осужденной в Белоруссии по факту экстремисткой деятельности, получило неожиданный поворот. Лишь в конце мая выяснилось, что вопрос об экстрадиции девушки в родной край откладывается, однако по просьбе губернатора Олега Кожемяко глава республики Александр Лукашенко помиловал осужденную, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Надеюсь, ты сделала выводы. <...> Александр Григорьевич уже подписал соответствующий указ о твоем помиловании, – сказал Олег Николаевич 25-летней Софии.

Губернатор уточнил, что глава Республики Беларусь отнесся к просьбе родителей Сапеги с пониманием и «по-отцовски». Они, сообщил Олег Николаевич, очень просили о снисхождении. В итоге София провела в заключении два года вместо шести.

Уроженку Приморья (которая, к слову, даже трети из своих 25 лет не жила в крае) арестовали вместе с Романом Протасевичем после скандальной посадки рейса Афины – Вильнюс в Минске в мае 2021 года. Она публиковала персональные данные силовиков и призналась в том, что курировала экстремистский канал. Ее признали виновной по семи статьям, включая разжигание вражды и незаконное распространение информации о частной жизни. Во Владивостоке жили отец и сестра Сапеги. Родственники охарактеризовали девушку как аполитичную и сочли, что София попала под плохое влияние.

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