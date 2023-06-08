Избивал шесть лет: громкая история с поножовщиной между сыном и отцом на Камчатке получила продолжение

Может быть, это и есть та самая причина, по которой мальчик накинулся на родителя с ножами? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке заведено уголовное дело по факту истязания мальчика отцом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Однако в этой истории не все так просто. До этого подросток и сам стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. В апреле 2023 года он напал на отца с кухонным ножом, но обо всем по порядку. Продолжение громкой истории – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Если бы 16-летний мальчик не изрезал отца, то скорее всего никто так бы и не узнал, что целых шесть лет родитель систематически избивал сына. Судя по всему, по версии следствия, 40-летнему мужчине не нравилось поведение отпрыска, а потому он решил воспитывать его силой. В период с 2017 года по апрель 2023 года подозреваемый наносил мальчику удары что называется «куда прилетит».

Выяснить это удалось только в ходе расследования совсем другого уголовного дела. Все случилось в квартире дома на улице Николаевой-Терешковой в Петропавловске-Камчатском, где проживал мужчина. Родители мальчика развелись, ребенок проживал с матерью. Поножовщину подросток заранее спланировал: когда родитель вернулся домой, то сын встретил его прямо на пороге собственного дома с двумя кухонными ножами в руках. Мужчина получил серьезные ранения, но смог отбиться: вытолкал сына на лестничную площадку и захлопнул дверь. Органы следствия завели уголовное дело, сейчас статью переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении предела необходимой обороны.

Сейчас специалисты расследуют дело о преступления против личности несовершеннолетнего, отцу избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Редакция «КП-Дальний Восток» продолжит следить за развитием событий.

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