За 150 миллионов рублей во Владивостоке продолжают ремонтировать детские сады

Долгое время беседки никто не обновлял. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке полным ходом идет ремонт теневых навесов в детских садах. Как ранее рассказывал мэр Константин Шестаков, долгое время беседки никто не обновлял, и возможность провести подобные работы у города появилась впервые. Благодаря поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко, столица края получила порядка 150 миллионов рублей на реконструкцию учреждений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, недавно ремонт теневых навесов завершился в детском саду №109 Ленинского района и №112 Советского района, также практически завершено обновление в учреждении №136 Первореченского района, где возвели пять новых беседок, строителям осталось разместить объемные цветные изображения.

Две новые беседки также появились на территории детского сада №112 и шесть – в учреждении №109.

Ремонт завершился в детском саду №109 Ленинского района и №112 Советского района. Фото: Администрация Владивостока

Ранее администрация Владивостока объявила электронные аукционы на ремонт и установку новых теневых навесов в садах № 37, 48, 86, 103, 109, 110, 113, 114, 124, 130, 164, 186.

В приморской столице обновляют не только сады, но и школы. Так в учреждении №20 на острове Русский, которая пострадала во время ледяного дождя в 2020 году, появится стадион, в котором смогут заниматься не только ученики, но и жители микрорайона Подножье.

В школе №15 и вовсе не было стадиона, однако в будущем дети смогут заниматься волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Сдать объект планируют к новому учебному году.

Напомним, что новые теневые навесы установят в 47 детских садах приморской столицы. В учреждениях установят малые архитектурные формы, которые выбирали воспитанники вместе с родителями.

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