Проезд по центральным улицам будет по-новому. Фото: vlc.ru

В столице Приморья в ближайшее время должен преобразиться перекресток улиц Алеутская – Семеновская. Участок не только приведут в порядок, отремонтировав проезжую часть и обустроив пешеходные дорожки, но и поменяют на нем схему движения. Подробности – в материале «КП-Владивосток».

С установлением постоянных положительных температур во Владивостоке, как и полагается, начался масштабный ремонт дорог. Специалисты благоустраивают основные и внутриквартальные проезды, оборудуют зоны для пешеходов, устанавливают знаки, обновляют разметку на многих участках. Одним из тех, который вошел в список ремонтируемых, стал перекресток Алеутская – Семеновская, подрядчик уже приступил к работам. Как считают сотрудники управления дорог городской администрации, завершить кардинальное преображение получится до осени, главное, чтобы погода не подвела.

Работы уже начались. Фото: vlc.ru

Что же планируется? На участке создадут комфортную зону для пешеходов – широкие тротуары. Для того, чтобы дорогу не затапливало во время мощных ливней, которые отнюдь не редкость, дорожники отремонтируют систему ливневой канализации. Также планируется перенести опоры уличного освещения и изменить схему движения. После завершения работ автомобилисты смогут проехать от стадиона «Динамо» через Семеновскую, на Океанский проспект, как это было раньше. Это поможет многим разгрузить дорогу, а автомобилистам сэкономить время, избежав лишних кругов по центру города.

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