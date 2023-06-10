Черный – не для всех, а тельняшка – выбор года: стилист из Владивостока о том, что изменилось в трендах к этому лету

Специалист назвала неожиданный тренд года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилист из Владивостока Анна Процкая рассказала, какую одежду стоит выбирать для приморского лета и как не проколоться с покупкой базового гардероба. Про главные антитренды, актуальный цвет сезона и неочевидную вещь, ставшую хитом у модниц, она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 FM).

– Многие считают, что черный цвет подходит всем, но это не так. Здесь важно смотреть на портретную зону. Если вам кажется, что какой-то оттенок вам не совсем идет, то лучше убирать его ниже от этой зоны, от лица – стоит выбирать юбку или брюки. Если хотите найти альтернативу черному, то приглядитесь к темно-синему, бордовому или темно-зеленому, например. А песочный нужно умело сочетать с другими цветами и смотреть, как реагирует ваша портретная зона. Он может смотреться не очень свежо на вас.

Если говорить о цвете этого лета, особых рамок нет. Однако институт цвета Pantone объявил цветом года малиново-красный. Здесь мы можем отдать предпочтение оттенкам от насыщенно-красного до неоново-розового.

Также Анна напомнила об излюбленных сочетаниях девушек, которые остаются в тренде наступившего сезона.

– Тренды лета – это бельевая эстетика. Это могут быть платья-комбинации с кружевом в сочетании с повседневными вещам, например, с худи, рубашкой или жакетом поверх плеч. Рекомендую сочетать несочетаемое – добавлять к такому образу кеды или грубую обувь. Сейчас в моде – открывать тело, но делать это эстетично, надевая второй слой поверх таких вещей.

Стилист напомнила об укоренившихся антитрендах в женском гардеробе, которые до сих пор из него не ушли.

– Все еще пор не редкость – короткие джинсовые шорты. Им мы говорим «нет», как и узким обтягивающим брюкам. Отдавайте предпочтение прямым или расклешенным моделям. То же касается жакетов по фигуре или тонких платьев из обтягивающего трикотажа, которые только подчеркивают недостатки. Все-таки сегодня до сих пор в моде оверсайз. Вместо кожаных леггинсов рекомендую присмотреться к брюкам из эко-кожи.

А трендом в этом году, как ни странно, стала тельняшка.

– Тельняшка – это база. Ее можно сочетать с джинсами, классическим костюмом, юбкой, сарафаном. В брюках можно дублировать цвета тельняшки. Например, она будет дорого смотреться с белыми брюками. Если хочется добавить контраста, то можно совместить сине-белую полоску тельняшки с красными брюками.

В заключение Анна Процкая напомнила о том, как правильно выбирать вещи для базового летнего гардероба.

– Мужчинам для нашего влажного лета, конечно, стоит отдавать предпочтение свободным брюкам из неплотной, дышащей ткани. Рубашки также стоит выбирать с коротким рукавом, лучше из льняной ткани. Обоим полам рекомендую не обтягивающие футболки, чтобы рукава не облегали ваши руки. Хорошую футболку нужно уметь выбрать. Перед покупкой растяните ее в руках – футболка должна вернуться в исходное положение. Ткань не должна быть блестящей или прозрачной.

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