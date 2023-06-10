Юный житель Петропавловска-Камчатского с ножом напал на двух подростков

Нападавший останется под домашним арестом до 9 августа. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Трагедией едва не закончилась потасовка в подъезде жилого дома на улице Молчанова в Петропавловске-Камчатском. 9 июня 19-летний парень с ножом напал на двух подростков из-за ревности. После молодой человек сбежал, но полицейские оперативно задержали нападавшего. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство, а городской суд избрал меру пресечения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Все произошло днем в пятницу, 9 июня. Молодой человек заметил двух подростков 13 и 14 лет на лестнице в подъезде дома. Недолго думая, он достал нож и порезал руки младшему из друзей, а старшему воткнул лезвие в живот. После он скрылся.

Орудие преступления. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Кто вызвал скорую и полицию, неизвестно, но 14-летнего подростка бригада медиков срочно увезла в больницу в реанимационное отделение. Врачи провели операцию, сейчас состояние ребенка стабильное.

В это же время полицейские и следователи СКР по Камчатскому краю занялись поиском атаковавшего подростков. Правоохранители завели уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний житель краевой столицы. Во время допроса он заявил, что мотивом его «поступка» стала ревность.

Утром в субботу, 10 июня, в Петропавловск-Камчатском городском суде прошло заседание по избранию меры пресечения. Следователи требовании, чтобы парня отправили в СИЗО. Однако судья оставил задержанного под домашним арестом на два месяца. Постановление можно обжаловать в течение трех дней.

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