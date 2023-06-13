Кажется, что раскаты грома и яркие молнии стали уже привычным делом для приморцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе синоптическая ситуация на юге Дальнего Востока ожидается нестабильной – погода в Приморье будет переменчивой. Об этом рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во вторник и среду, 13 и 14 июня, погоду края будут формировать циклон и атмосферные фронты. На большей части территории Приморья пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы. Ночью +8°C...+14°C, днем +19°C...+27°C.

Во второй половине рабочей недели погода возьмет тайм-аут, и фронты сместятся на Японское море. За ними на Приморье распространится гребень антициклона, и дожди наконец в основном прекратятся.

Во Владивостоке во вторник, 13 июня, облачно, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха +19°C...+22°C. В дальнейшем погода в дальневосточной столице на этой рабочей неделе с прояснениями. Дневная температура повысится на 1-3 градуса, максимальные значения будут достигать 22-24 градусов тепла.

На начало рабочей недели температура воды в Амурском заливе +16, в заливе Посьета +17, в бухте Находка +15.

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