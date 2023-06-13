На Камчатке с Халактырской скалы сорвался мужчина

Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в краевую больницу. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасатели оказали помощь мужчине, сорвавшемуся со скалы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Все случилось днем в понедельник, 12 июня. Местный житель решил провести выходной день за покорением вершины Халактырской скалы. От страховки он отказался – был опытным скалолазом. В какой-то момент именно это решение и сыграло с ним злую шутку: спортсмен не удержался и с почти самой верхней точки сорвался вниз. Приземлившись на землю, самостоятельно встать он уже не смог.

Место, где обнаружили скалолаза. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

К счастью, покорять вершину он отправился не один, а в сопровождении товарищей. Они-то и позвонили в службу спасению, обратившись за помощью. На место ЧП сразу же выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатке, а также бригада медиков. Пострадавшего обнаружили быстро. Спасатели аккуратно положили его на жесткие носилки и погрузили в карету скорой помощи. Все это время мужчина был в сознании, сообщая о своей сильной боли. Пострадавшего доставили в краевую больницу.

В пресс-службе ведомства еще раз напомнили, что при планировании выезда в труднодоступные места необходимо иметь при себе спутниковый телефон, чтобы всегда была возможность связаться со спасателями. Набор номера осуществляется через «+112».

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