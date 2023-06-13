Автотека начала проверять авто на участие в зарубежных аварийных аукционах

Фото: скриншоты с сайта https://autoteka.ru/.

Автотека (проект Авито), сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом, начала проверку уникального типа данных – участие авто с пробегом в зарубежных аварийных аукционах. По данным Автостат, импорт автомобилей с пробегом с января по апрель 2023 года увеличился более чем втрое год к году. Новые данные в отчетах Автотеки позволят автолюбителям в РФ прозрачнее оценивать техническое состояние автомобилей с пробегом до момента совершения сделки.

Фото: скриншоты с сайта https://autoteka.ru/.

– Новые данные в отчетах Автотеки будут полезны как автолюбителям, рассматривающим автомобили с пробегом из-за рубежа, так и тем, кто присматривается к покупке автомобилей, не заявленных таковыми. Информация об участии в зарубежных аварийных аукционах легко считывается в отчете и позволит обратить дополнительное внимание покупателей на соответствие реальных и заявленных продавцом характеристик. Возможность проверки на участие в зарубежных аварийных аукционах стала еще одним шагом Автотеки на пути обеления рынка авто с пробегом в РФ и помощи всем его участникам, – отмечает Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления сервиса Автотека.

Фото: скриншоты с сайта https://autoteka.ru/.

Для пользователей в отчете автомобиля, который ранее участвовал в зарубежном аварийном аукционе, будет также доступна информация о дате участия, стране, в которой автомобиль был размещен на аукционе, фото состояния авто на момент его размещения на аукционе. Информация об участии в аварийных аукционах автомобилей за рубежом проверяется по следующим странам: США, Великобритании, ОАЭ, Канады, Испании, Финляндии и Ирландии.

Увидеть пример отчета по автомобилю с информацией об участии в зарубежных аварийных аукционах можно здесь.

На правах рекламы. ООО "КЕХ еКоммерц". LjN8KQ7Sw

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессия – угольщик

О сложности работы на одном из самых огромных предприятий Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.