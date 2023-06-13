Не уезжая далеко: интересные места Приморья, до которых добираться легко и недорого

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Если отпуск еще не скоро, а усталость уже накопилась, есть выход: устройте себе короткий отдых. Предлагаем несколько мест в Приморском крае, где можно позагорать, зарядиться энергией, остаться наедине с собой и отдохнуть от бешеного потока новостей. Рассказываем, как туда добраться.

ПЛЯЖ И МОРЕ

Официально купальный сезон ещё не начался, но отправиться на море позагорать и отдохнуть жители Приморья уже могут. Тем более что до некоторых пляжей легко добираться на общественном транспорте. На пляж "Юбилейный" на Спортивной набережной автобусы ходят почти из всех районов города. Ближайшая остановка от пляжа МГУ - "Морской университет", там останавливаются автобусы № 59, 60, 62, 63, 81. На любом автобусе, который идёт на Эгершельд (№ 59, 60, 62, 63, 81), можно доехать до конечной остановки «Маяк» и дойти до одноименного пляжа. Ближайшая остановка от пляжа на Татарской - "Реалбаза" (автобусы № 4, 23, 23л, 81), На пляж в парке культуры и отдыха им. Лазо можно доехать на автобусах № 24, 28,34, 42, 44д, 104. Кстати, если расплачиваться за проезд картой "Мир", загруженной в смартфон, можно сэкономить 8 рублей. Такое предложение от российской платежной системы действует до 30 июня 2023 года. Экономить можно не только в автобусах, но и в трамваях, троллейбусах. Главное, карту "Мир" предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). К слову, весной акция тоже действовала. И за три весенних месяца жители Приморского края стали в два раза чаще расплачиваться за проезд телефоном. При этом сумма экономии на оплате поездок национальной картой в смартфоне уже превысила 8,5 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

В самом Владивостоке много достопримечательностей, которые всегда интересно посмотреть самим или показать гостям из других регионов. Это набережная Цесаревича, видовая площадка, Приморский океанариум, мемориал-музей «Подводная лодка С-56» и Приморская сцена Мариинского театра. Часть пути можно пройти пешком, а до некоторых точек доехать на общественном транспорте. Не забудьте расплатиться смартфоном с загруженной национальной картой и сэкономить на поездке 8 рублей.

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САФАРИ-ПАРК И НА ВОДОПАДЫ

Если город, море и пляжи вам поднадоели, то милости просим в Приморский сафари-парк. Назвать зоопарком его нельзя, это своего рода реабилитационный центр для раненых животных, которых после лечения выпускаются на волю. Еще там оставляют зверей, которые по каким-то причинам не могут выжить в дикой природе. Вместо клеток здесь просторные вольеры, в которых звери живут в условиях, максимально приближенных к дикой природе. А туристы могут наблюдать за ними сверху. Бюджетный вариант доехать до сафари-парка - на электричке. Остановка - ст.Шкотово, от нее до Приморского Сафари-парка добраться можно на такси. Кроме того, на электричке можно доехать еще до одной популярной достопримечательности Приморского края - Смольных водопадов. Это красивое место находится в 130 км от Владивостока, что считается довольно близким маршрутом. Ехать нужно на электричке до Анисимовки, затем от станции вернуться до поворота возле железной дороги.

ГОРЫ И ПЕЩЕРЫ

Все красоты Приморского края можно увидеть со множества живописных гор, добраться до которых несложно. Самая популярная, самая посещаемая и самая таинственная гора юга Приморья - Пидан. С вершины Пидана открываются потрясающие виды, а в ясную погоду хорошо видно Японское море. Добраться до Пидана достаточно легко. До деревни Лукьяновка можно доехать на электричке за 2,5 часа либо на личном транспорте. А если хочется увидеть подземное Приморье, добро пожаловать в пещеры края. Например, до уникальной пещеры "Спящая красавица", занесенной в список памятников природы Приморского края, добраться можно на автобусе или электричке до Шкотово, а уже до самой пещеры дойти пешком.