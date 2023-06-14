Во Владивостоке пьяный водитель на Land Cruiser протаранил не менее пяти припаркованных авто

Пока владельцы авто спали, неизвестный раскурочил машины. Фото: КП – Владивосток

Минувшей ночью среды, 14 июня, во Владивостока случилось массовое ДТП. Виновником аварии стал, по предварительной информации, пьяный водитель дорогого джипа. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы Шилкинская. Там вдоль дороги автомобилисты обычно паркуют свои автомобили и оставляют их на ночь. Транспортные средства никому не мешают. По крайней мере, так было до сегодняшней ночи, пока на этом участке автодороги не случилось массовое ДТП с участием как минимум шести авто. Но обо всем по порядку.

Ущерб автомобилям нанесен серьезный. Фото: КП – Владивосток

Предварительно известно, что якобы пьяный водитель авто марки Toyota Land Cruiser протаранил припаркованные вдоль дороги машины. Людей ни в одной из них не было, информация о пострадавших отсутствует. О самом виновнике данных пока тоже нет. Корреспондент «Комсомолки» уже обратился в городское УМВД за подробным комментарием.

Еще один из пострадавших авто. Фото: КП – Владивосток

Между тем, автомобили получили серьезные кузовные повреждения. Ущерб составляет более сотни тысяч рублей. Есть ли у виновника страховка – узнаем позже. Кто теперь будет оплачивать ремонт разбитых авто, предстоит выяснить компетентным органам.

Пострадавшие ТС. Фото: КП – Владивосток

Редакция «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, что вечером вторника, 13 июня, во Владивостоке произошла еще одна серьезная массовая авария. ДТП устроил водитель Lexus, которому внезапно стало плохо прямо за рулем. В итоге он потерял управление транспортом, пострадали пять автомобилей.

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