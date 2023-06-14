Проход закрыт: злополучный участок в Находке, откуда с 30-метровой высоты рухнул автомобиль, закрыли для прогулок и проезда

Теперь злополучное место выглядит вот так. Фото: МКУ Управление по делам ГО и ЧС НГО.

Специалисты ГО и ЧС Находкинского городского округа после обследования печально известного участка дороги, откуда в начале июня с 30-метровой высоты сорвался автомобиль, и установили на склоне ограждение. Об этом стало известно в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Страшное ЧП произошло еще 5 июня, в почти два часа ночи. Автомобиль марки Suzuki рухнул с высоты примерно десятиэтажного дома в районе прогулочной зоны Рицы бухты Прозрачная. После падения компактный внедорожник стал больше похож на консервную банку.

После падения на место происшествия оперативно прибыли специалисты аварийно-спасательного формирования по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа. Выяснилось, что за рулем находился 41-летний мужчина, а сопровождала его 36-летняя женщина. Водитель двигался со стороны Находки по лесному массиву в направлении улицы Троицкая. Однако не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Автомобиль сразу после падения. Фото: МКУ Управление по делам ГО и ЧС НГО.

Чудом приморцы остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Они даже из автомобиля умудрились выбраться самостоятельно.

После этого последовали разбирательства и проверки. На водителя завели несколько административных материалов, а специалисты тем временем провели обследование участка. По решению компетентных органов теперь на этом месте установлены заградительные леера – во избежание несчастных случаев и травм.

– Вдоль живописного морского побережья от пляжа Рица до бухты Отрада совершают прогулки не только горожане, но и приезжие туристы, гости края, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Процесс установки. Фото: МКУ Управление по делам ГО и ЧС НГО.

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