Не любит быть одна: хозяин кошки-экстремалки рассказал, почему питомец прокатился с ним на мопеде по Золотому мосту

Раньше Каска жила возле ресторана на набережной Спортивной гавани. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

На днях социальные сети буквально взорвало видео с приморцем на мопеде, который катается по мосту через бухту Золотой Рог с необычным пассажиром – с кошкой на спине, на белой шерстке которой красуется черное сердце. Ролик вызвал неоднозначную реакцию у людей: одним ситуация показалась забавной, другие же высказали резко негативное мнение, отметив, что такие трюки опасны для животного. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с хозяином питомца, чтобы узнать, как часто они путешествуют вместе. Подробности – в материале.

– Каску я нашел на набережной Спортивной гавани рядом с китайским рестораном, где она жила около года. Я прикормил ее, она пошла за мной до дома и стала жить со мной.

По словам собеседника, Каска спокойная и покладистая кошка, но она не любит, когда ее слишком навязчиво гладят или берут на руки, начинает возмущаться. Хозяин ласково называет ее пузатенькой и уверен, что она ждет котят, но к ветеринару еще не водил.

Владелец Каски также прокомментировал негативные отзывы в свой адрес.

– Мы с ней катаемся вместе почти каждый день, ей это нравится, постоянно мурлычет. Каска очень заинтересованная, любопытная и контактная, когда мы с ней ходим в общественные места, то кошка с удовольствием проводит время среди других людей. Оставаться дома она не любит.

Кошка постоянно мурлычет, когда катается с хозяином. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

После того, как видео с пушистой героиней попало в социальные сети, ее нашли в центре Владивостока и подумали, что она сбежала от приморца, но вернули ему в тот же день. Оказалось, что хозяин часто берет ее с собой на работу в Театр кукол, и она гуляет возле здания. Однако собеседник рассказал, что Каска опять потерялась.

– Кошки на данный момент у меня нет, все грустно. Пока разыскиваем ее. Возможно кому-то она оказалась нужнее.

Пропала она, как и в прошлый раз, когда гуляла возле Театра кукол. Возможно кто-то вновь решил, что это просто уличная кошка, или узнал героиню популярного ролика, а потому решил присвоить себе. Хозяин Каски просит написать ему в социальных сетях @cantttrast, если кто-то видел его питомца.

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