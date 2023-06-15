Разорвало на куски: по факту смертельной аварии на Камчатке проводится проверка

Пугающими кадрами поделились очевидцы. Фото: telegram-канал @chpkamchatka.

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло утром 15 июня на Камчатке. Жуткими кадрами аварии очевидцы поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились жители полуострова, ДТП случилось в районе Елизовского аэропорта. Кадры по-настоящему пугающие: возле уличного фонаря части машины, остальные ее детали находятся в нескольких метрах от столба, рядом с разрушенной автобусной остановкой труп. Прибывшие на помощь сотрудники скорой помощи не смогли помочь тем, кто находился в салоне автомобиля.

Позже детали смертельной аварии озвучили в пресс-службе ГИБДД по Камчатскому краю. Оказалось, что 30-летний водитель Toyota Corolla на большой скорости ехал в сторону аэропорта, на 36 километра дороги «Морпорт – Аэропорт» он не справился с управлением. Именно это и стало причиной того, что автомобиль влетел в фонарный столб. На месте ДТП погиб не только владелец машины, но и его 40-летний пассажир. Сейчас специалисты проводят проверку.

От столкновения со столбом машину буквально разорвало. Фото: telegram-канал @chpkamchatka.

Серьезная авария случилась и во Владивостоке в ночь на 15 июня. В районе улицы Маковского, 7в, столкнулись Honda Fit и Nissan Safari. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

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