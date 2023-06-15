Путешественник Валентин Ефремов из Книги рекордов Гиннесса отправился на «край русской земли» из Владивостока

Путешественник пообщался с журналистами. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Известный русский путешественник из Нижнего Новгорода Валентин Ефремов обратился в Транспортную группу FESCO с просьбой помочь ему добраться до Чукотки. Там его ждут в поселке Эгвекинот, куда он везет православный колокол, якорь и золотое Евангелие. 14 июня он отправился из Владивостокского морского торгового порта в путь на судне FESCO. «Комсомольской правде – Владивосток» посчастливилось перед отходом пообщаться с человеком, который видел самые удивительные уголки этого мира.

Валентин Ефремов с капитаном. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ

FESCO пошла на встречу в столь необычном путешествии, кстати, на их опыте это не первый раз. Поэтому, когда Валентин написал письмо и попросил о помощи в скором времени получил положительный ответ. Имя путешественника известно на всю страну. Зная, какое доброе дело Валентин задумал, ему с удовольствием предоставили каюту и провели экскурсию по судну.

– Мы рады помочь, тем более такому выдающемуся человеку. Наше судно в этом году открывает навигацию на Чукотку в рамках программы северного завоза. Доставим для жителей региона товары, продукты и технику. Кстати, машину Валентина Алексеевича мы тоже подняли на борт, – поделился капитан Рустам Абдуллин.

Машину Валентина погрузили на борт. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ

Вообще, изначально путешественник собирался отправиться на Чукотку вместе со своей командой на машинах. Тех, кто знает, на что способен этот человек, такая задумка ничуть не удивила. К слову, Валентин единственный в мире, кому удалось достигнуть Северного полюса на воздушном шаре «Святая Русь». На нем же он перелетел сложную климатическую зону озера Байкал, чего до него не удавалось сделать никому. За свои путешествия он дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но вот из-за потепления добраться до Эгвекинота по суше оказалось в этот раз невозможным. Ефремов отпустил команду и стал искать другие пути. Нашел, когда приехал во Владивосток.

Во все путешествия исследователь берет с собой дневники. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Мои коллеги из Русского географического общества помогли связаться с представителями FESCO, мы написали письмо руководителю компании и меня с удовольствием пригласили на борт. Я отвезу в поселок Эгвекинот 90-килограмовый колокол, который по моему заказу отлили в Воронеже, якорь в 120 килограмм, капсулу времени – все это установят в заливе Креста. Также я везу от духовенства и Владыки митрополита Приморского подарок Храму воздвижения креста Господня в Эгвекиноте – Евангелие. На этом подарки не заканчиваются, в моей машине овощи из казачьего хутора Светлый и мед от атамана Александра Цицилина для детского сада в Эгвекиноте.

Тот самый колокол. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ДОСТИЖЕНИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

По просьбе Валентина на колоколе выгравировали надпись: «Здоровье планеты в наших руках» и поставили Международную экологическую детскую эмблему. Если ударить в него, то вас услышит целый мир.

Когда исследователя спрашивают, сколько лет он уже путешествует, мужчина всегда отвечает: «Всю свою жизнь». За долгие годы странствий любитель приключений успел поработать охотником-промысловиком на островах Северного Ледовитого океана, порыбачить на Колыме, был оленеводом на Чукотке, и это лишь малая часть его яркой жизни.

Судно FESCO. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Все свои впечатления путешественник записывает в личные дневники, которые затем публикуют. Ведь в них он подробно описывает маршруты, эмоции, опасности в пути. Но одно остается неизменным, его всегда тянет домой.

– А знаете, я – патриот. Кто бы что ни говорил, краше России ничего во всем мире нет. Я по всему миру путешествовал – наши просторы ни с чем не сравнятся. Поэтому нашу страну я не променяю ни на что, – заявил Валентин Ефремов.

На Чукотке известный воздухоплаватель пробудет недолго. Обратно в родной Нижний Новгород он планирует возвращаться также по морю.

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