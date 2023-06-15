В Приморье во время купания пропали два мальчика

ЧП произошло на реке Выгонка. Фото: Прокуратура Приморского края

Еще одно ЧП на реке произошло в Приморье, на этот раз в селе Полтавка Октябрьского муниципального округа. Пропали два подростка, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, 14 июня трое мальчиков 9, 10 и 13 лет решили искупаться в реке Выгонка. Однако вечером домой вернулся только самый старший из них, остальные бесследно исчезли.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по пункту 3 части 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ход и результаты которого ведомство поставило на контроль. На место ЧП выехал прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Пропавших мальчиков ищут не только в воде, но и на суше.

Напомним, что в начале июня на реке Большая Уссурка пропал 16-летний подросток, нашли его спустя шесть дней, о чем «Комсомолке» рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

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