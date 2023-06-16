Приморскую экономику будут развивать ускоренными темпами

Вера Щербина представляет регион на ПМЭФ. Фото: Правительство Приморского края

Председатель Правительства региона Вера Щербина на ПМЭФ рассказала, что в регионе внедрят лучшие практики развития экономики. Благодаря этому планируется поддержать бизнес и ускорить развитие края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Приморский край демонстрирует рост не только по экономическим показателям. У нас растут налоговые доходы в бюджет. Развивается промышленность. Реализуются с нуля крупнейшие социальные проекты. Мы продолжим работать в заданном темпе, создавая все условия для комфортной жизни в Приморье и в целом социально-экономического развития региона, – отметила Щербина.

Она также рассказала, что выдача дешевых кредитов поможет бизнесу обновлять оборудование и закупать станки для высокотехнологичных производств. Подобные меры уже принесли плоды: выросли не только экономические показатели, но и налоговые отчисления.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире вновь стартовало 14 июня. Речь идет о 26-м Петербургском международном экономическом форуме. С 2005 года он проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

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