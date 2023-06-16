Сухогруз загорелся в заливе Петра Великого. Фото: ФГБУ «Морспасслужба»

Масштабный пожар удалось ликвидировать нескольким спасательным службам у берегов Находки в пятницу, 16 июня. Сообщение о неконтролируемом возгорании на иностранном судне Beks Force (в Приморье оказалось под флагом Маршалловых островов) появилось утром, пострадали двое моряков, тушение заняло несколько часов. В пресс-службе Росморречфлота опубликовали хронологию и фото со спасательной операции, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Хронология ЧП на иностранном судне Beks Force в Находке

Фото: ФГБУ «Морспасслужба»

Сигнал SOS получили утром. На борту судовладельца «FORCE MARITIME & TRADING INC.» находилось 24 человека. Двое из Турции, остальные – филлипинцы. Судно находится в заливе Петра Великого в 15 милях (24 километра) от мыса Поворотный. Это в 85 километрах южнее от Находки. К месту происшествия отправились две бригады местной скорой помощи.

Координатор ПСО направил для оказания помощи аварийному судну (АС) суда, находящиеся в этом районе залива Петра Великого. Операцию на месте «возглавил» теплоход «Платон». С судна спустили дежурную шлюпку, удалось забрать двух пострадавших. К счастью, их число не увеличилось. Моряков с ожогами разной степени доставили на «Вельбот-69» Погрануправления ФСБ, а во второй половине иностранцев передали в медучреждение. Состояние стабильное.

Всего к месту происшествия для тушения пожара и оказания помощи выдвинулись три судна Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», три судна погранслужбы ФСБ и буксир из морского порта Восточный.

От «Морспасслужбы» прибыли морской буксир «Бэй» с противопожарным оборудованием, «Светломор-3» и «Финвал». Капитан на тот момент успел сообщить чрезвычайным ведомствам, что возгорание удалось загерметизировать в машинном отделении, включить систему пожаротушения. Но для спасателей оставалось еще много работы.

– До прибытия специалистов на месте ПСО координатором был назначен буксир «Александр Козицын» (св Восточный порт). Он ошвартовался к АС и к 10.35 мск закончил подачу воды в танк АС для аварийного пожарного насоса, – заключили в Росморречфлоте. К 18:00 пожар удалось ликвидировать, а к 18:36 стало ясно: больше эвакуировать экипаж не нужно. Судно отправили на буксировку, а плавсредства чрезвычайных ведомств – к местам приписки.

Причины пожара на иностранном судне у берегов Находки

Фото: ФГБУ «Морспасслужба»

Пока точно не установлены. В дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков сообщили, что пожар начался именно в машинном отделении. Тогда судно следовало из Китая в порт Восточный. Судовладелец, исходя из открытых источников, зарегистрирован в Турции. Дедвейт сухогруза – 180 тысяч тонн. Однако в ведомствах не уточнили, что именно перевозило судно.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры журналисту рассказали, что по данному факту уже проводится проверка, затем будет дана оценка действиям аварийно-спасательных служб, участвовавшим в спасательной операции и ликвидации последствий транспортного происшествия. Ну а судно, вероятно, ждет комплексный ремонт.

ПО ТЕМЕ:

Пожар вышел из-под контроля: что известно на данный момент о горящем иностранном судне в Приморье

Иностранный сухогруз полыхает в Японском море, двух обгоревших моряков эвакуировали в Находку (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.