«Муж всегда видел во мне королеву»: Татьяна Кацура из Владивостока – о конкурсе красоты

Миссис «Королева Руси – 2023» Татьяна Кацура. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Девушка из Владивостока стала первой вице-миссис конкурса «Королева Руси – 2023». 29-летняя Татьяна Кацура, жена и мама двоих детей, с самого детства мечтала связать свою жизнь с индустрией красоты. Кто бы мог подумать, что желание стать моделью приведет к титулу, о котором мечтают многие девочки. Самую главную роль в этой истории сыграл муж Татьяны. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Мой заслуженный титул вызывает сейчас у меня чувство гордости». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Всероссийский конкурс красоты Мисс и Миссис «Королева Руси – 2023», приуроченный ко Дню России, проходил с 7 по 12 июня в Санкт-Петербурге. Эти даты выбраны неспроста: как раз в это время в Северной столице начинаются белые ночи. Завершилось мероприятия в торжественном зале «Летнего дворца» в Петергофе. Среди огромного количества девушек и женщин со всей России оказалась и Татьяна из Владивостока. И не просто оказалась, а стала обладательницей короны и титула.

МАМА, ТЫ КОРОЛЕВА!

– Поздравляем вас с получением титула первой вице-мисс конкурса «Королева Руси – 2023». И самый первый и банальный вопрос: каково это – ощущать себя королевой?

– Мой заслуженный титул вызывает сейчас у меня чувство гордости, потому что в детстве мне хотелось быть моделью, но мешали «лишние» установки, комплексы, не было каких-то возможностей. И поэтому сейчас, став уже мамой двоих детей, заслужить сразу же в первом своем конкурсе такой высокий титул – ну, это что-то волшебное. Поэтому я горжусь, гордится моя семья и даже маленький сын, когда встречал меня, говорил: «Мама, ты как королева!». Это дорогого стоит.

– Комплексы? Никогда в это не поверю!

– Мало кто верит. Но это правда! Я даже на фотосессии один на один с фотографом часто скована! А тут выступление на подиуме перед жюри и зрителями…

– Расскажите о себе? Семья, работа. Где проживаете сейчас? Где родились?

– Родом я из поселка городского типа Сибирцево (Черниговский район Приморского края – прим.ред.). Во Владивосток я приехала учиться и осталась здесь жить. Потом работала в банке. Оттуда ушла в отпуск – сначала за первым ребенком и осталась уже со вторым. У меня двое мальчиков – три и четыре года. Впервые стала мамой именно в День матери, кстати. В апреле 2023 года я должна была выйти на прежнее место работы, но решила посвятить себя семье – детки еще маленькие, поэтому пока хочу проводить время с ними и с мужем.

Татьяна с сыновьями. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Расскажите, с чего начался ваш путь. Как вы все-таки оказались в индустрии красоты? Что стало решающим толчком?

– Как раз-таки муж и стал «решающим толчком» к тому, чтобы я пошла участвовать в конкурсе. Он всегда видел во мне королеву, видел красоту. И, возможно, где-то в глубине души хотел сам того, о чем я боялась даже подумать. По радио услышал про девушку из Удмуртии, которая стала Миссис Вселенной. И заинтересовался этим конкурсом. Говорит, я бы хотел, чтобы ты тоже поучаствовала, поищи, может быть, у нас в городе есть такой конкурс. И спустя время я нашла в интернете: когда вбила «Миссис», то первой же строчкой поисковик выдал конкурс «Миссис Приморский край». Я написала организатору Татьяне Дьяконовой, что хотела бы попробовать. Прислала ей свои данные, фото, и она меня пригласила на кастинг. Пройдя его, я попала в их «королевскую» семью. И именно это дало мне возможность участвовать во всероссийском конкурсе, куда Татьяна вместе со мной отправилась представлять наш город Владивосток и Приморский край.

Я ПРОСТО НАСЛАЖДАЛАСЬ МОМЕНТОМ

– Как проходила подготовка к этому мероприятию? Выше вы обмолвились, что очень скованы даже на фотосессиях, а здесь предстояло выходить перед огромной публикой на сцену. Как боролись с этим «зажимом»?

– Готовясь именно во Владивостоке, я продумывала все досконально: каждый день полностью, вплоть до украшений, как я должна выглядеть, в чем должна выйти на сцену, в каком платье мне будет комфортнее, в каком купальнике. Уже в Санкт-Петербурге хореограф-постановщик нам ставил выходы. Их было четыре: визитка, национальные костюмы, купальник и вечернее платье. И вот нас учили, как вести себя на подиуме, мастер-класс по актерскому мастерству. Преподаватель объяснял, как зацепить жюри – не смотреть в одну точку, а обязательно взглянуть кому-то в глаза. Я напиталась этими знаниями и, правда, поверила в себя. Выходя на сцену, руки и ноги у меня, конечно, все еще тряслись. Когда подходила к подиуму, меня это все отпускало, и я получала удовольствие. То есть, я шла, я смотрела на жюри, на зрителя и просто наслаждалась этим моментом. Это единственный шанс, когда ты стоишь на подиуме в свете софитов, повторить это возможности больше не будет.

– Победа, судя по всему, очень вдохновила вас на новые свершения! Планируете ли и дальше участвовать в конкурсах красоты? Что дал вам первый опыт?

– Очень вдохновила! И открыла возможность участия в международном конкурсе, который будет проходить на Филиппинах.

Региональный директор, организатор конкурса Мисс и Миссис Приморский край – Татьяна Дьяконова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Критерии отбора были жесткие на конкурсе? То есть, что оценивало жюри?

– Сложно сказать. Все-таки этот конкурс не под какие-то идеальные параметры, потому что все уже мамочки. Это не 90-60-90. Некоторых членов жюри мы на финальном шоу видели вообще впервые. То есть тут, наверное, нужно было действительно понравиться и поразить.

ПРОЧИТАЛА И РАСПЛАКАЛАСЬ

– Кстати, как вас поддерживал муж и семья? Я так понимаю, все это время вы были на расстоянии с ними?

– Да, к сожалению, с мужем и детьми мы были на расстоянии. Они меня поддерживали, болели за меня. Сыночек иногда писал голосовые сообщения. Но муж выбрал тактику такую, чтобы особо мне не надоедать. Он вообще старался меня не трогать. Когда у меня появлялось свободное время, я могла ему написать, и тогда мы могли пообщаться. Самое важное для него, чтобы у меня было все в порядке со здоровьем и с психоэмоциональным состоянием, потому что все репетиции проходили на каблуках. В «лодочках», на 12-сантиметровых каблуках все-таки нелегко, и это большое напряжение для ног. Муж звонил и говорил: «Меня ничего не интересует, скажи, как твои ноги!». Главное – здоровье. Они очень тут переживали, но не показывали этого мне, чтобы я была спокойна.

– Какой была реакция супруга на вашу новость о победе в конкурсе?

– Из-за разницы во времени он узнал только через четыре часа после, но были те, кто смотрел в социальных сетях прямой эфир до последнего, ждали, когда же объявят победителей. Моя сестра, несмотря на свою беременность и двоих маленьких деток, тоже дождалась до конца. Писала мне в течение всего эфира сообщения, которые я потом прочитала и расплакалась перед финальным выходом на сцену. Я так выплеснула все свои эмоции через слезы.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ!

– Листаю фото в социальных сетях, нашла там снимки и на лыжах, и на SUP-доске! Вы прям разносторонний человек. Расскажите про свое хобби? Есть что-то, что вам по душе?

– Когда не было детей, я пробовала кататься на горных лыжах, да. Раньше вообще все наше лето проходило на острове Русский, например, в море. Мы катались на гидроциклах, но с появлением детей увлечения скорректировались – времени стало гораздо меньше. Когда появился старший сын, еще немножко могли себе позволить все эти развлечения, а потом все. Сейчас главное увлечение – это прогулки пешие и наслаждение жизнью. Хотя, есть у меня одно хобби. Появилось совсем недавно. Пару месяцев назад я начала делать свечи. Мне понравилось. Потом подготовка к конкурсу у меня заняла много времени, но я думаю, что буду продолжать. Свечи мои много кому нравятся.

Одно из увлечений Татьяны. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– И последний вопрос. Точнее даже не вопрос, а, можно сказать, ваше напутствие для всех девочек, девушек и женщин. Может быть, ваши слова для кого-то станут таким же «толчком», какими для вас когда-то стали слова супруга.

– Человеческая жизнь слишком коротка, а молодость еще короче! И все самые счастливые моменты, к сожалению, сосредоточены именно сейчас, поэтому пользуйтесь всеми шансами, исполняйте свои мечты и желания, не откладывая на потом!

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.