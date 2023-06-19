«Не эксперимент, а доверие»: Ефим Звеняцкий – о классике и театральных премьерах лета во Владивостоке

Ефим Звеняцкий. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Ефим Звеняцкий – человек, который посвятил 40 лет делу жизни – драматическому театру. Теперь он не только худрук театра имени Горького, режиссер, народный артист России, но и депутат думы приморской столицы. О том, что этот статус приносит в творческую деятельность, на какие спектакли стоит торопиться купить билеты и какой он – театральный зритель во Владивостоке, побеседовали с Ефимом Самуиловичем в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 FM).

СЦЕНА И МАНДАТ

– Как вам удается совмещать работу в думе, ЗСПК и театре? Нет желания сказать себе, что уже не хочется идти дальше?

– Совсем нет, я проживаю жизнь, не останавливаясь, на бегу. Мне кажется, я научился дополнять одно другим. Иногда только говорю себе «держись». <...> С благодарностью принял предложение стать депутатом ЗСПК. Я возлагаю на себя большие ожидания на этой должности – начать уже полезные движения в сторону искусства, культуры, здравоохранения, образования. Мне кажется, за столько лет я набрался достаточно опыта в этом.

– А депутатство действительно помогает решать вопросы с театром?

– Серьезно заявляю, что да. Всегда есть возможность общаться с губернатором края, с депутатами. Можно напрямую поднять волнующий вопрос, который издалека ты очень долго будешь исследовать, проходить через все инстанции.

Меня в первую очередь волнует не столько финансовое благосостояние театра, искусства, культуры, сколько творческое движение. Нужно привлекать депутатов, которые не так часто посещают театр, музей или картинную галерею. Но никогда ничего не надо просить! Не то что бы это унижает, скорее недостойно в театре.

НОВЫЙ, СТАРЫЙ ТЕАТР

– Поговорим о вашей основной работе. Помимо долгоиграющих спектаклей постоянно появляются «новинки». Масштабной майской премьерой стала постановка «По морозу босиком…». Это повествование о судьбе знаменитой русской певицы Лидии Руслановой.

– Мне очень приятно, что вы об этом говорите. Потому что для меня это откровение и открытие нового театра, которого доселе у нас не было. Уникальность его в той глубинной правде обо всех дрязгах и всех кругах ада, который прошел этот человек. Равно как через это проходили люди нашего поколения, нашего времени. Наташа Овчинникова – актриса, исполнившая роль Лидии Руслановой, обладает даром не только вокально исполнять то, что пела эта женщина, но и драматически это проиграть.

Зритель, который приходит на спектакль, магически заворожен, он верит тому, что происходит на сцене. Это чрезвычайно сложно, чтобы человек проникся. И чтобы все происходящее опрокидывалось в зрительный зал и ответно на сцену. Отсутствие игры и присутствие столь значительных артистов, которых мы за столько лет взрастили – Александра Ивановича Запорожца, Сережи Миллера – это все дает нам право потихоньку говорить о главном. О судьбе человека, который прошел немыслимые сложности.

– Правда ли, что зрители слышат первоначальный текст знаменитого «Синего платочка» [советская вальсовая песня времен Великой Отечественной Войны - прим.ред]?

– Да, мы вернули первый текст «Синего платочка». Это было принципиально. С моей стороны я бы на это не обратил внимание, но Наташа Овчинникова, исполнительница главной роли, и великолепная Ира Кулешова, которая играет Шульженко, подсказали, что это первоначальная версия. Творчество – это процесс, который рождается сейчас, здесь, сиюминутно. Его нельзя предвосхитить, можно прочувствовать. Уже потом ты открываешь сердце в зрительном зале.

– Это не единственная постановка на историческую тему. В репертуаре появилась пьеса «Арсеньев. Расхищению не подлежит», о событиях в Приморье начала 20 века. В чем сложность этой исторической драмы?

– Так много об Арсеньеве рассказали, показали и сняли, что нужен был другой взгляд. Эта пьеса обрела даже не историческое исследование, это эмоциональный пригляд, страстное вовлечение зрителя. Арсеньев прошел непростой путь. Лучше один раз увидеть, чем рассказывать.

– Хочется поговорить о спектакле «104 страницы про любовь». Эту премьеру во Владивостоке ждали. Правда, что в постановке заняты самые молодые актеры?

– Да, я умышленно взял эту пьесу. Я сказал Николаю Тимошенко, который ставит спектакли на большой и малой сцене: «Давай возьмем всех молодых. Дайте уже им работать». И добавил – «Убеги из шестидесятых годов, но сохрани чувства к фильму». Это был не эксперимент, а доверие. Зрительский интерес оказался не такой обвальный, но у молодых ребят-артистов есть азарт, желание быть первыми.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ТЕАТР НАМОЛЕННЫЙ

– Постановка каких пьес у зрителя получает наибольший отклик?

– Классика. Она всегда самая востребованная. Думаю, что классические наименования – это тот самый авангард, который еще не создан целым поколением драматургов двухтысячных. Нет пока нового Чехова, Толстого, Достоевского. Но мы до сих пор у них учимся. Хочется напомнить о важном – читайте книжки, ребята!

А еще вы не сказали про один грандиозный спектакль «С Наступающим!», который Сергей Гармаш представил неделю назад. Он был принят зрителем так же грандиозно, чего я не предполагал. Мы «выиграли», это спектакль, артисты предстали другим ликом. Это какой-то новый театр, другое прочтение, какой-то европейский пригляд.

– Какой он – театральный зритель?

– Зритель во Владивостоке восхитительный! Многие у нас научены ходить в театр, называют его намоленным местом. К тому же, каждый день в театре происходят изменения. Они продлевают театр и понимание о нем, это место, которое я выстраиваю в течение сорока лет. Театр – это аромат времени, в котором мы пребываем.

Кстати, 25 июня мы закрываем девяностый театральный сезон. Билетов, к счастью, не осталось.

– Впереди гастроли в Баку. Какие постановки вы везете туда и почему выбрали их?

– Мы везем шесть наименований спектаклей: «Крейсера», «Поминальную молитву», «Мастера и Маргариту», «Собаку на сене», «Эдит и ее демоны» и «Иванов». Мы выбирали спектакли не только по принципу популярности. Например, «Иванов», который не срывает аншлаги, но идет в театре им. Горького уже 29 лет. Это сложная по своей сути классика, в постановке которой задействован золотой состав театра.

Это проверенные спектакли, я не хочу рисковать, хочется быть постоянным. Первые люди в театре – артисты, поэтому они представлены в полном объеме, во всей красе, раскрывается мощь актерского существования в этих постановках.

Сами гастроли очень дорого обходятся, мы планировали их за год, а сегодня в Москве уже стоит четыре фуры с нашим реквизитом. Скоро они поедут в Баку. Кроме реквизита мы везем более 100 человек, включая 52 артиста, студентов-актеров, техническую и административные службы.

Напомним, в 2020 году Ефим Звеняцкий стал лауреатом специальной премии «Золотая Маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В 2022 году вновь стал депутатом гордумы столицы Приморья.

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