«Мы как заложники»: парочка из Спасского терроризирует соседей и грозится их уничтожить

Приморцев привлекли к ответственности. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Жители одного из сел в Приморье пожаловались на соседей, которые буквально запугали уже весь дом. Семейная пара распивает спиртное, шумит, мусорит, а мужчина и вовсе постоянно передвигается по этажам с ножом или даже с топором. Последней каплей жильцов стала выходка парочки, которая едва не обернулась серьезным ЧП. Теперь буйным приморцам будет над чем подумать в камере целых 15 суток. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее мужчина уже бывал в местах столь отдаленных. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В редакцию с криком о помощи обратились жители многоквартирного дома по улице Спасская, 145, что в одноименном селе Спасского района. Приморцы рассказали, что не так давно к ним в общежитие незаконно заселились двое – 36-летний мужчина и его 49-летняя спутница. Выглядели они, мягко говоря, маргинально. Парочка сразу же привлекла к себе внимание: соседи громко шумели, распивали алкоголь, мусорили. На замечания местных реагировали остро, а мужчина и вовсе стал угрожать ножом или даже топором.

Сожительница мужчины выглядит «неважно». Фото: УМВД России по Приморскому краю

– Кидается, стращает всех уничтожить, кто проживает, – рассказали жильцы дома.

В ночь с 16 на 17 июня 2023 года между соседями все же произошел конфликт. По какой причине, и что предшествовало столь бурной ссоре – пока неизвестно. Итогом стал поджог. Маргиналы облили лестничную клетку ацетоном и подожгли. Благо, пожар разгореться не успел, а бдительные соседи вовремя затушили огонь.

Несчастные соседи, обратившиеся в редакцию, сообщили «Комсомолке», что и полиция, и органы местной власти по данному вопросу бездействует.

– Уже неохотно приезжают, мер никаких не принимают, говорят, что ничего сделать не могут, сами их побаиваются. Эти жители очень опасны для общества, мы как заложники, помогите нам, пожалуйста.

Спустя несколько дней сотрудники правопорядка все же обратили внимание на крик души. Участников инцидента, а именно буйную парочку, привлекли к ответственности. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что и мужчина, и женщина не состоят в браке. Оба они когда-то уже были судимы.

Сотрудники МО МВД России «Спасский» завели административное расследование – за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре и мелкое хулиганство. С мужчиной и его гражданской женой провели профилактическую беседу и, казалось бы, дебоширы даже раскаялись, но мировой судья решил их судьбу иначе.

– Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, суд назначил правонарушителю 15 суток административного ареста, а к его супруге применены штрафные санкции – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, несчастное общежитие на Спасской уже давно имеет дурную славу. В начале 2023 года этот дом буквально утопал в помоях. Уже очень много лет здание находится в плачевном состоянии. Одна из самых главных проблем – неисправная канализация, которая все время протекает.

Всегда ли жильцы должны обращаться в СМИ и органы, чтобы им помогли разобраться с внутридомовыми коммуникациями – разбирались в материале издания.

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