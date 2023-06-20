В Приморье полуторагодовалая девочка выпала из окна четвертого этажа

Прокуратура организовала проверку. Фото: Прокуратура Приморского края

Во вторник, 20 июня, в Уссурийске произошло ЧП. Из окна квартиры на четвертом этаже выпала маленькая девочка. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, все произошло в жилом доме на улице Некрасова. Полуторагодовалая малышка осталась с тремя малолетними братьями и сестрой, пока мама детей отлучилась в магазин. Девочка играла рядом с окном, но в итоге ее забавы закончились падением с четвертого этажа.

Малышку госпитализировали, что оказать медицинскую помощь. К месту ЧП выехал городской прокурор Дмитрий Дениш.

– Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований действующего законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу минздрава, чтобы узнать, в каком сейчас состоянии ребенок.

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