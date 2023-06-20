В Приморье полуторагодовалая девочка выпала из окна четвертого этажа

Прокуратура организовала проверку.
Фото: Прокуратура Приморского края
Во вторник, 20 июня, в Уссурийске произошло ЧП. Из окна квартиры на четвертом этаже выпала маленькая девочка. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе ведомства, все произошло в жилом доме на улице Некрасова. Полуторагодовалая малышка осталась с тремя малолетними братьями и сестрой, пока мама детей отлучилась в магазин. Девочка играла рядом с окном, но в итоге ее забавы закончились падением с четвертого этажа.
Малышку госпитализировали, что оказать медицинскую помощь. К месту ЧП выехал городской прокурор Дмитрий Дениш.
– Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований действующего законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.
Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу минздрава, чтобы узнать, в каком сейчас состоянии ребенок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Профессия – угольщик
О сложности работы в одном из самых огромных предприятий Дальнего Востока (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.