Прокуратура выяснила обстоятельства гибели годовалого мальчика на Камчатке

Родителей не было рядом, когда случилась беда. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Камчатке в реке утонул годовалый мальчик. Прокуратура выяснила обстоятельства трагедии. Оказалось, ребенка оставили ненадолго одного дома, малыш из любопытства пошел к водоему и не вернулся. Сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.

Несчастье случилось в Пенжинском районе, в селе Манилы. Семья трехлетнего Глеба (имя изменено) проживает в частном доме. Мать на какое-то время оставила ребенка одного, а когда вернулась домой вместе с мужем, нигде не смогла его найти. Родители попросили о помощи участкового, он и нашел тело мальчика на берегу реки Манилка. Предположительно, маленький Глеб вышел за калитку и направился к водоему, из которого потом не смог выбраться.

За эту калитку вышел мальчик. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

«Малышу был всего год и 11 месяцев. Семья благополучная, у них очень хорошая характеристика. Для родителей это большое горе, мальчик был их долгожданным первенцем», – сообщили редакции в пресс-службе прокуратуры.

В Следственном комитете края завели уголовное дело по факту смерти ребенка на реке. В настоящее время на место происшествия выехали следователи СКР, проводятся неотложные следственные действия в целях установления деталей произошедшего.

Река, где утонул ребенок. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Напомним, похожий несчастный случай произошел 18 июня в Белогорске на реке Томь. 10-летний мальчик рыбачил вместе с другом, пошел купаться и утонул. Тело до сих пор не нашли.

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