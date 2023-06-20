Прокуратура выяснила обстоятельства гибели годовалого мальчика на Камчатке

Родителей не было рядом, когда случилась беда.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Камчатке в реке утонул годовалый мальчик. Прокуратура выяснила обстоятельства трагедии. Оказалось, ребенка оставили ненадолго одного дома, малыш из любопытства пошел к водоему и не вернулся. Сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.
Несчастье случилось в Пенжинском районе, в селе Манилы. Семья трехлетнего Глеба (имя изменено) проживает в частном доме. Мать на какое-то время оставила ребенка одного, а когда вернулась домой вместе с мужем, нигде не смогла его найти. Родители попросили о помощи участкового, он и нашел тело мальчика на берегу реки Манилка. Предположительно, маленький Глеб вышел за калитку и направился к водоему, из которого потом не смог выбраться.
За эту калитку вышел мальчик.
Фото: СУ СК России по Камчатскому краю
«Малышу был всего год и 11 месяцев. Семья благополучная, у них очень хорошая характеристика. Для родителей это большое горе, мальчик был их долгожданным первенцем», – сообщили редакции в пресс-службе прокуратуры.
В Следственном комитете края завели уголовное дело по факту смерти ребенка на реке. В настоящее время на место происшествия выехали следователи СКР, проводятся неотложные следственные действия в целях установления деталей произошедшего.
Река, где утонул ребенок.
Фото: СУ СК России по Камчатскому краю
Напомним, похожий несчастный случай произошел 18 июня в Белогорске на реке Томь. 10-летний мальчик рыбачил вместе с другом, пошел купаться и утонул. Тело до сих пор не нашли.
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