Почему мальчик предпочел провести пару ночей в подъезде вместо того, чтобы вернуться домой к маме? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в конце прошлой недели Приморский край всколыхнула новость о пропаже 11-летнего Степана С. из Находки. Мальчика искали больше четырех суток. И вот она, радостная новость от поисково-спасательного отряда «Примпоиск»: найден, жив. Чуть позже в полиции рассказали, почему мальчик не вернулся домой после прогулки и где был все это время. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С сообщением о пропаже в отдел МВД России по Находкинскому городскому округу обратилась 29-летняя местная жительница. По ее словам, 11-летний сын ушел из дома и не вернулся. Тогда к розыску ребенка подключились все наружные наряды полиции, а также волонтеры известного в крае поискового сообщества «Примпоиск». В СМИ появилась ориентировка на пропавшего, и весь региона с замиранием сердца следил за новостями о Степане.

Сотрудники полиции и волонтеры тем временем проверяли заброшенные здания, гаражные кооперативы, детские площадки, а также места, где могут собираться несовершеннолетние. Но мальчик словно сквозь землю провалился. И даже спустя четыре дня новостей о пропавшем не было – никто не знал ничего о местонахождении ребенка.

К концу дня во вторник, 20 июня, в социальных сетях ПСО «Примпоиск» появилось радостное и долгожданное сообщение: НАЙДЕН! ЖИВ! Чуть позже стало известно, что инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с коллегами из транспортной полиции нашли Степана гуляющим по железнодорожным путям. Мальчик рассказал им, почему не вернулся 16 июня домой.

По словам Степана, он ушел гулять с братом на детскую площадку, где повздорил со сверстником. Родительница этого мальчика позвонила его маме и рассказала о случившемся. Конечно же, мама Степана позвала сына домой – для серьезной беседы. Но 11-летний мальчик побоялся возвращаться, решив, что уж лучше он будет ночевать на улице. Так и случилось, ребенок провел две ночи в подъезде жилого дома в Находке. В один из дней, пока велись поиски, Степан отправился гулять с приятелем по железнодорожным путям, где его и обнаружили сотрудники полиции.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что в отношении ребенка за время нахождения в розыске противоправных действий совершено не было. Корреспонденту «КП – Владивосток» стало известно, что для мальчика подобный опыт не первый – ранее он уже убегал из дома. Из-за этого он, кстати, стоит на учете в полиции. Мать и отчим школьника также состоят на профилактическом учете.

– В отношении матери составлен административный протокол по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Инспектор по делам несовершеннолетних провела со школьником профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов, а с его матерью – о необходимости усиления контроля над сыном, – уточнили в ведомстве.

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