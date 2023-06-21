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Владивосток21 июня 2023 3:45

Пропавшую в Австрии в 2022 году девушку нашли во Владивостоке по каналам Интерпола

Международный розыск прекратили
Ростислав САХАЛИНОВ
Девушку более полугода искал Интерпол. Иллюстрация из архива.

Девушку более полугода искал Интерпол. Иллюстрация из архива.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Без вести пропавшую жительницу Австрии внезапно нашли во Владивостоке. Уведомление о международном розыске (Yellow Notice) бюро Интерпола разослало в октябре прошлого года. Уже тогда история обросла уймой загадок: 27-летняя девушка собрала вещи и внезапно уехала из дома.

И вот спустя более полугода стало ясно, что поиски можно прекращать. Весточка, к удивлению многих, пришла из дальневосточной столицы.

– В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке. Указанная информация была передана по каналам Интерпола зарубежным партнерам, в связи с чем правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск 27-летней гражданки, – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Уточняется, что у пропавшей во Владивостоке есть родственники! Но кто это – пока неясно. Редакция обратилась в пресс-службу УМВД, но пока там не готовы прокомментировать ситуацию и раскрыть детали. Решается ли вопрос об экстрадиции девушки – тоже неизвестно.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 13:51

Оказалось, что девушка русская – с австрийским гражданством, как сообщили «КП» в УМВД РФ по Приморскому краю. Во Владивосток она приехала повидать отца. Но и к этой версии есть вопрос: почему же тогда не сообщила в соответствующие ведомства, что уезжает? Редакция обратилась за комментарием к представительству МИД во Владивостоке и ждет ответа.

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