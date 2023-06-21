Пропавшую в Австрии в 2022 году девушку нашли во Владивостоке по каналам Интерпола

Девушку более полугода искал Интерпол. Иллюстрация из архива. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Без вести пропавшую жительницу Австрии внезапно нашли во Владивостоке. Уведомление о международном розыске (Yellow Notice) бюро Интерпола разослало в октябре прошлого года. Уже тогда история обросла уймой загадок: 27-летняя девушка собрала вещи и внезапно уехала из дома.

И вот спустя более полугода стало ясно, что поиски можно прекращать. Весточка, к удивлению многих, пришла из дальневосточной столицы.

– В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке. Указанная информация была передана по каналам Интерпола зарубежным партнерам, в связи с чем правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск 27-летней гражданки, – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Уточняется, что у пропавшей во Владивостоке есть родственники! Но кто это – пока неясно. Редакция обратилась в пресс-службу УМВД, но пока там не готовы прокомментировать ситуацию и раскрыть детали. Решается ли вопрос об экстрадиции девушки – тоже неизвестно.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 13:51

Оказалось, что девушка русская – с австрийским гражданством, как сообщили «КП» в УМВД РФ по Приморскому краю. Во Владивосток она приехала повидать отца. Но и к этой версии есть вопрос: почему же тогда не сообщила в соответствующие ведомства, что уезжает? Редакция обратилась за комментарием к представительству МИД во Владивостоке и ждет ответа.

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