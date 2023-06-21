«Выкосили нервы, но доказал правоту»: что стало с тренером Приморского океанариума, рассказавшем о смертях и болезнях мормлеков

Приморский океанариум. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский океанариум «пошумел» летом 2022 года чередой скандалов. Несмотря на успешную научную работу, в сети появлялись жуткие видео: то белуху на кадрах тошнит, то моржа. В учреждении попытались дать ответы на большую часть возникших вопросов (сейчас на этом останавливаться не будем), однако проверки правоохранителей показали, что скелетов, спрятанных в резервуарах океанариума, много. В почти буквальном смысле. Одним из ключевых «бунтарей», которые отказались скрывать от общественности наличие проблем, стал главный тренер Игорь Костычев. Он был скоропостижно отправлен в «бессрочный» отпуск.

Лишь почти год спустя Фрунзенский районный суд принял решение восстановить сотрудника в должности. Заседание прошло в среду, 21 июня, как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток». Мы расскажем, какой путь этому предшествовал.

Уже давно не секрет, что научный комплекс за миллиарды рублей был построен на фундаменте из «откатов». Многим важным шишкам строительство океанариума и вовсе стоило уголовных сроков. Да и вообще раз в два-три года репутацию учреждения стабильно кто-то портит: к сожалению, чаще всего это сами сотрудники. Так, например, было с моржом Мишей, видео с избиением которого облетели сеть. Издевался над морским артистом его же тренер.

И хотя дельфин и арена – они, если честно, уж точно не пара, Игорь Костычев показался человеком порядочным. К морским млекопитающим, по его словам, относился с уважением. Отметим, Игоря Костычева вообще «выписали» из другого региона (официально – по просьбе Владимира Путина, президента РФ), после чего в океанариуме появились эффектные шоу.

Положительно охарактеризовала главу дельфинария даже известная активистка-скандалистка Нина Зырянова, которая тоже участвовала в кампании против океанариума. В разговоре с «КП» сказала: «Мы сработались. Хотя я вообще никого с подобной работой не терплю».

Письмо в Генпрокуратуру и Следком, которые составили глава дельфинария и его команда, вышло увесистым, листов на 200 (кстати, многое из заявленного позже удалось доказать в суде). Начальников тренеры обвинили в плохой опеке над морскими млекопитающими, отслаивающейся гидроизоляции (именно об нее ранились животные и мучились от проблем с пищеварением), а также в очень нерациональной трате денег с помощью одного научного подразделения под названием Центр коллективного пользования. За это, конечно, коллектив премией не поощрили. Попросили не отсвечивать.

Предоставлено редакции. Фото: КП – Владивосток

После «золотой лихорадки» со стафилококком, из-за которого рвало мормлеков, тропической бактерией, которая скосила дельфина Сэма, кроме Костычева почти никого не уволили. Просто сотрудники, утверждал собеседник, работали под ужасным прессингом. Стимулирующие выплаты урезали до ста рублей, «бунтарям» не давали проехать на служебном транспорте, нескольких сотрудников, включая главного тренера, все пытались выселить из служебного жилья. Кстати, в августе прошлого года Костычеву даже подожгли автомобиль и до сих пор неясно, кто был к этому причастен.

Первая родившаяся в неволе в России акула-зебра умерла в ноябре. Это одна из первых фотографий, когда окрас малышей еще напоминает зебру. Фото: Приморский океанариум

Проблемы постепенно стихали, хотя животные продолжали периодически умирать. И вот в декабре прошлого года в океанариуме сменилось руководство. Директором океанариума стала Ольга Шевченко, кандидат биологических наук, которая работает в учреждении более 11 лет, занимая разные руководящие должности. А главой Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского (филиалом которого и является большой-большой комплекс на Русском острове) стал Игорь Долматов.

Несмотря на это, просто так должность Костычеву не вернули. Его ждали суды, визиты к прокурорам. Он признался, что в тот период его одолели болезни, организм ослаб.

«Доказательств моей правоты очень много. Копии штампованных приказов, подписанных задним числом. Поджог машины. Причинно-следственная связь установлена», – намекнул тренер в разговоре с «КП».

Старого состава начальства уже нет, отметил собеседник. Потому и о санкциях в их отношении он ничего не знает.

«Перешел я дорогу многим, включая Академию наук. Радость там [в океанариуме] вряд ли испытывают. Да и у меня ее особо нет. Это было мое детище. Но потратить столько сил и нервов, чтобы еще раз доказать, что я был прав... Это трудно, посмотрим, что они приготовили. Завтра выхожу на работу», – заключил Игорь Костычев и поблагодарил за беседу.

Игорь Костычев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Многие из тех, кто выступил на стороне действующего тогда руководства и отрицал уже признанные судом проблемы, ушли или были уволены, как рассказал новый-старый главный тренер дельфинария. Источник «Комсомолки» информацию подтвердил.

Восторжествовала ли справедливость? Не беремся судить. Но ясно, что экология в океанариуме точно станет лучше.

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