Как «Комсомолка» самое вкусное мороженое искала: из первых уст об открытии фирменного магазина Фабрики «Урса» во Владивостоке

«Урса» будет радовать мороженым гостей и жителей Владивостока. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Владивостокская фабрика мороженого недавно презентовала новое имя компании – «Урса». А спустя несколько дней порадовала жителей приморской столицы еще одной радостной новостью – праздничным открытием фирменного магазина в честь 35-летия. Кстати, «домики» с логотипом медведицы и медвежонка (и, конечно, мороженым) появятся в разных городах края. В каких именно и что за лакомства там ждут приморцев? Выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Дружелюбный белый медведь. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Бенефис «Урсы»

У главного входа стадиона Динамо 21 июня был аншлаг. Детский смех, улыбки – семейная атмосфера. Оно и понятно: здесь расположился первый фирменный магазин «Урса» в дальневосточной столице. Гости и жители города пришли, чтобы купить мороженое, продегустировать новые вкусы и поучаствовать в розыгрыше призов.

Твистер. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Программу к праздничному открытию подготовили шикарную. С детьми всех возрастов веселился аниматор – белый медведь. На одной из площадок играли в «твистер», где на цветных кружочках расположились изображения новых фирменных упаковок «Урсы», а ведущий устроил различные конкурсы. Призами выступили вафельные рожки и сувениры.

Дети просто в восторге от лакомства. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

«Я участвовал во всех конкурсах, выиграл уже три приза, отнесу домой маме и сестре. Еще я успел попасть на дегустацию, пока нас не позвали на викторину о фабрике. Мне очень понравился шоколадный пломбир, он один из самых вкусных, которые я когда-либо ел», – поделился впечатлениями юный житель Владивостока Евгений Ш.

Позже подошла мама Жени и тоже побеседовала с «Комсомолкой». Спрашиваем: ну что, думаете? «Как в советское детство…», – расплывается в улыбке женщина. Не удержались и тоже попробовали на вкус несколько видов обновленной «Урсы»: «Сочи» мгновенно тает во рту, вкус нежный фисташковый, с кусочками орехов, а «Москва» на вкус – как ягода из тайги в сочетании с сырным вкусом, это просто огонь!

Люди продегустировали новинки. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Теперь свежайшее мороженое прямо с фабрики могут попробовать все любители этого лакомства. Ассортимент будет включать все новинки и уже полюбившиеся классические продукты. При этом приобрести его люди смогут по специальной цене, дешевле, чем в розничных магазинах.

Слово эксперту: а что по ценам?

«В этом году мы не собираемся повышать стоимость продукции, хоть сырье и дорожает. Мы сделали это осознанно. Хотим, чтобы в 2023 году практически в каждом магазине появились наши новинки. Такие как сырный пломбир «Москва» с лесными ягодами, сливочное мороженое «Сочи» с двойной фисташкой, рожок с виноградом в шоколаде и другие. Это очень интересные вкусы, мы долго над ними работали и активно распространяем их и в сетевые, и в придомовые магазины. Если вы не можете найти наше мороженое на полках, пожалуйста, скажите администратору этой торговой точки, что хотели бы покупать здесь «Урсу», – рассказала начальник отдела реализации «Фабрики мороженого» Евгения Винокурова.

Евгения Винокурова. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Сделать лучше – вместе с приморцами

Конечно же, для «Фабрики мороженого УРСА» важна обратная связь от жителей города, поэтому на базе фирменных магазинов будут проходить дегустации. На них все желающие смогут предложить свой вариант вкуса, который они хотели бы видеть в будущем ассортименте Фабрики. Продукцию, как мы уже отметили, будут развозить по точкам продаж. Удобно!

«В честь 35-летия открываем свою фирменную розничную сеть. Для нас это новая история. Мы предоставляем свежайший продукт и конкурентные цены. Планируем в этом сезоне открыть еще несколько точек. Еще один магазин появился в Артеме. Также планируем «появиться» в Находке и Уссурийске», – заявила исполнительный директор Владивостокской «Фабрики мороженого Урса» Татьяна Самойленко.

Татьяна Самойленко. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Что же касается Владивостока, фирменные магазины появятся и в других районах города. В будущем на базе собственных магазинов «Фабрика мороженого Урса» будет проводить фестивали. Приходите за любимым лакомством из семьи любимых вкусов!

Шарики с фирменным логотипом в подарок. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Милая фотозона. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

И это лишь малая часть ассортимента. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На правах рекламы, ООО «Фабрика Мороженого», LjN8KRCzT

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