Отвернулась на пару секунд: на Камчатке водитель сбил 5-летнего мальчика, пересекавшего на машинке «зебру» на зеленый свет

Мальчика доставили в Камчатскую краевую детскую больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке 5-летний ребенок ехал на игрушечной машинке по пешеходному переходу в то время, как горел зеленый свет. Водитель «Мицубиси Паджеро мини» не заметил мальчика и сбил его. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло 22 июня в 14:10 на проспекте Содружества в Петропавловске-Камчатском. В прокуратуре рассказали, что мама отпустила 5-летнего ребенка покататься во дворе, сама она приглядывала за ним из окна. Но в какой-то момент она отвлеклась и отвернулась. Пары секунд хватило мальчику, чтобы уйти со двора с другими детьми. Так он и оказался на «зебре». Непонятно почему водитель не заметил ребенка на машинке, тем более что горел разрешающий сигнал.

В итоге мальчика доставили в Камчатскую краевую детскую больницу. Врачи оценивают состояние как тяжелое.

С произошедшим разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Также прокуратура проверяет законных представителей ребенка на исполнение своих обязанностей. В ведомстве добавили, что возможно привлечение родителей к административной ответственности по статье 5.35 КОАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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