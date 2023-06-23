Последние выходные июня в Приморье порадуют теплом

Вид на Владивосток. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В ближайшие выходные погодные условия в Приморье существенно меняться не будут. Об этом сообщила главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 24 июня, в поле повышенного атмосферного давления преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха +8…+15 °C, днём +24… +29 °C. На побережье прохладнее +17… +23 °C.

В воскресенье, 25 июня, атмосферное давление начнет падать, но существенных осадков по-прежнему не ожидается. В нижней тропосфере с западными потоками будет поступать более теплый воздух, и температурный фон станет на 1-3 градуса выше, чем в субботу.

Во Владивостоке в основном без осадков, только в утренние часы местами может наблюдаться морось, свежий южный ветер. Температура ночью +13… +16 °C, в субботу днём +17… +19 °C. В воскресенье немного выше.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала дату, когда стихия нанесет новый удар по Приморью.

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