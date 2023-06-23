Совершать покупки в торговой сети «Реми» всегда выгодно. Однако с запуском собственной программы лояльности ретейлер предоставил еще одну дополнительную возможность экономить, приобретая товары каждодневного потребления. О возможностях, которые открываются перед держателями карт лояльности, расскажем в подробном обзоре.

Добро пожаловать в Клуб

Клуб привилегий – возможность возвращать часть средств в виде бонусов на карту лояльности после покупок, совершенных в «Реми» и «РемиСити» Приморья, Хабаровского края и Сахалина. Впоследствии бонусами можно оплатить до 100% стоимости товаров. А стать держателем карты может любой желающий уже сейчас. Необходимо лишь скачать мобильное приложение «Реми Клуб привилегий» (доступно в AppStore, Google Play) и создать в нём виртуальную карту. Можно воспользоваться также более привычным способом – купить на кассе магазина пластиковую карту за 14,90 и самостоятельно её зарегистрировать на сайте или в мобильном приложении.

Онлайн-активация позволяет списывать накопленные бонусы, в том числе, по номеру телефона, а также получать информацию об акциях и скидках. К тому же, после ее прохождения покупателю будет начислено 50 приветственных бонусов в течение 24 часов.

О цифрах

Возврат средств по программе лояльности не отменяет регулярные акции, которые проводит ретейлер.

«Покупателям по-прежнему будут доступны наши постоянные акции: «Хит-цена», «Лови выгоду», «Успей купить», «Сочное предложение», «Заряд витаминов» и другие. При этом держатели карт Клуба получают еще одну дополнительную возможность приобретать товары с выгодой. Они могут возвращать процент от суммы чека в виде бонусов на карту лояльности», – рассказали в PR-службе.

При приобретении товаров можно вернуть часть средств:

за покупки, совершенные в день рождения держателя карты, а также за 3 дня до и в течение 2 дней после праздника – 5%;

с любого чека – 0,5%;

если за прошлый календарный месяц сумма всех покупок с применением карты Клуба превысила 20000 рублей, то в этом месяце с каждой покупки будет начисляться уже 1%;

зарегистрированным в программе лояльности пенсионерам, при покупках в будни с 10 до 15 часов – 3% с каждого чека.

К слову, статус «пенсионер» присваивается автоматически, если при регистрации возраст мужчины от 65 лет, а женщины от 60. Если покупатель является пенсионером не по возрасту, то следует написать сообщение с указанием фото соответствующего удостоверения или справки на номер What`s App +7 (914) 682-77-22 и специалист контактного центра изменит статус. В таком случае, покупателю будут доступны ещё и дополнительные выгодные возможности. Например, списание бонусов при любой стоимости покупки. Остальные категории граждан смогут оплачивать товары в «Реми» и «РемиСити» бонусами при сумме чека от 500 рублей.

И это только базовые начисления. Более подробную информацию можно узнать в магазинах, на сайте и в мобильном приложении.

Просто как дважды два

Держателю карты важно знать, что 1 начисленный бонус равен 1 рублю РФ. Соответственно система возврата части потраченных средств является максимально прозрачной и понятной. Получить кешбэк позволяет почти любая покупка (действие программы лояльности не распространяется на алкогольную и табачную продукцию). Например, можно приобрести лёгкий перекус перед работой или товары на целую неделю для семьи из четырёх человек и получить с каждой покупки кешбэк на карту.

Механика возврата бонусов простая. Оплачивая товар на кассе «Реми» или «РемиСити», следует показать сотруднику торговой точки пластиковую карту или штрихкод в приложении на экране смартфона. То же самое касается и касс самообслуживания: после того как пробили весь товар, самостоятельно отсканируйте штрихкод. Только так часть средств от суммы чека вернётся на баланс клубной карты.

Дополнительные возможности

Держатели карт лояльности могут экономить, не только приобретая товары в торговой сети, но и получая эксклюзивные выгодные предложения от партнёров в приложении «Реми Клуб привилегий». Например, от онлайн-кинотеатра Kion (12+), провайдера «Подряд» и других.

Также торговая сеть активно продвигает рациональное использование природных ресурсов и, в частности, предлагает покупателям отказаться от использования бумажных чеков в пользу электронных, которые будут приходить на почту. Сделать это можно, пройдя по ссылке, которая указана в соответствующей вкладке на главной странице приложения.

В общем, «Реми Клуб привилегий» – помощник, с которым ходить в магазин выгодно и удобно. Благодаря смартфону с установленным приложением теперь всегда под рукой инструмент, позволяющий составить список покупок, в любое время отследить их историю, а если не нашли ценник, то прайсчекер в вашем телефоне поможет узнать стоимость товара. Всё это делает процесс совершения покупок более рациональным, зная сколько потратили, когда, на что и главное – сколько сэкономили.

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