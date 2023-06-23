Ждем в гости! Ваша «Комсомольская правда – Дальний Восток».

День молодежи во Владивостоке соберет тысячи на набережной Цесаревича в субботу, 24 июня. Не верите? Убедитесь сами! И, если все же придете, заодно сможете посетить не только концерты и мастер-классы, но и открытую студию подкастов «Комсомолки», где каждый желающий приглашен на участие в прямой онлайн-трансляции.

Программа открытой студии на День молодежи во Владивостоке

Жители и гости Владивостока смогут поучаствовать в подкастах «КП», расположенной у моста любви. Но это не все: разумеется, мы подготовили обширную программу. Среди гостей много успешных создателей креативного контента, которые расскажут о своем об опыте. Так, в полдень будем вещать о дрессировщике самой умной в России чихуахуа, проживающей во Владивостоке, в 14:15 студию посетит Вова Устименко, участник проекта «Беременна в 16», а в 15:00 – Савченко София, автор из Уссурийска, ставшая популярной в 13 лет!

К 16:45 подключайтесь к нам, чтобы услышать Маргариту Вирабян – рассказ о том, как уехать из родного города и стать популярной в другом регионе. В общем, не заскучаешь – полный список гостей можно узнать в открытой студии.

Кстати! В 18:00 завершит серию подкастов видеомейкер Арина Левадняя, за пару дней до Дня молодежи проводившая мастер-классы в Петербурге. Она расскажет о том, как снимать и монтировать крутые видео на телефон: от базовых правил до продвинутых приемов.

Ссылку на трансляцию оставим здесь – сохраняйте страничку в закладки. И, конечно, ловите нас на волнах 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск).

Пожелание на всю страну

Если у тебя есть заветная мечта – расскажи о ней. Мы собираем желания молодежи в заветный деревянный сундук, чтобы самые яркие, креативные из них опубликовать на нашем федеральном сайте. Обеспечим ручкой и бумагой. А после – ищите себя на KP.RU.

Афиша мероприятий и расписания Дня молодежи

Программа праздника включает в себя несколько тематических пространств. Среди них зона креатива – площадка для нестандартных идей молодежных сообществ. Предусмотрены мастер-классы по татуировке, спидкубингу, гик-культуре, покраска игровых миниатюр и граффити.

Вас ждут медиаплощадки, поделенные на секции. Среди них спорт, лекториум, зона карьерного роста, концерты и другие. Зачем вводить лишние запросы в поисковик, чтобы узнать полную программу? «Комсомолка» подготовила афишу в отдельном материале.

ПОДРОБНЕЕ:

Кастомные велосипеды, картина из кубиков Рубика и RASA: куда сходить на День молодежи во Владивостоке 24 июня 2023 года

Публикуем расписание и афишу Дня молодежи во Владивостоке на Цесаревича 24 июня (подробнее)

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